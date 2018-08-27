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27 августа, 18:42

Как благоустроили и озеленили Парк в пойме реки Битца

парки благоустройство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/

Комплексное благоустройство Парка в пойме реки Битца почти завершено. Прогуляться по обновленной зоне отдыха горожане смогут уже в сентябре.

Перед проектировщиками стояла задача гармонично вписать в живописный уголок природы разнообразные функциональные зоны – для любителей отдыха у воды, поклонников велосипедных и пешеходных прогулок, желающих поиграть на свежем воздухе в спортивные игры и провести время с детьми.

Для прогулок в парке обустроили новую дорожно-тропиночную сеть, которая пролегает по красивым местам от береговой линии до островков из деревьев и кустарников и к площадкам, украшенным цветниками. Вдоль прогулочного маршрута установили скамейки и урны.

Велосипедисты и любители скандинавской ходьбы смогут по достоинству оценить вело-пешеходные дорожки с разметкой, которые в зимнее время превратятся в лыжные трассы. На территории парка откроются три спортивные зоны, гдн можно будет поиграть в футбол, волейбол, стритбол, позаниматься воркаутом (предусмотрены специальные тренажеры для пожилых людей), сразиться в шахматы и пинг-понг. Детские площадки также оснастят современным игровым оборудованием. А погулять с собакой можно будет на огороженной и оборудованной территории.

В местах с выраженным перепадом рельефа сделали подпорные стенки из габионов. Они выполнены таким образом, что при желании на них можно присесть и отдохнуть. Появились в парке и многочисленные лестницы, а у прудов обустроили деревянные настилы и три ступенчатых спуска к воде.

Красоту пейзажей дополнят газоны и цветники. Позже осенью здесь высадят сибирскую лиственницу, красный дуб, иву, пирею, гортензию и другие растения. Для комфортного и безопасного отдыха в парке установили новые фонари и систему видеонаблюдения. У основных объектов парка разместили навигационные стендов.

Всего в 2018 году в Москве проводится благоустройство 81 озелененной территории. Крупнейшими парками, которые будут обустроены к началу 2019 года, являются: Строгинская пойма, Братеевская пойма, парк "50-летия Октября", парк "Ходынское поле", ландшафтный парк "Митино", парк ИЦ "Сколково", парк им. Святослава Федорова, парк технических видов спорта в Печатниках, парк "Вагоноремонт", парк "850-летия Москвы" (3-я и 4-я очереди), парк в пойме реки Битца, ландшафтный парк в Южном Бутове, зона отдыха в районе озера Белое (Косино-Ухтомский), зона отдыха для купания у озера Черное (Зеленоград), зона отдыха для купания в Кировской пойме.

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