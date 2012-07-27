В Москве может появиться сафари-парк

ИТАР-ТАСС

Сафари-парк может появиться на присоединенных к Москве территориях. Речь идет о поселке Ленинские горки в Подмосковье, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.

За основу может быть взята идея проекта парка, который предлагался для развития Мневниковской поймы. Проект предусматривает создание нескольких зон для отдыха - природную, спортивно-развлекательную и гостиничную, передает РИА Новости.

Непосредственно в самом парке предполагается размещение животных в открытых вольерах на больших участках - оленей, коз, верблюдов, зубров, лосей, обезьян, волков, тигров и т.д. Также планируется создание прудов с размещением тюленей, водоплавающих птиц, млекопитающих.

По территории сафари-парка проложат автомобильную дорогу, таким образом, у посетителей будет возможность понаблюдать за животными.

Проектом также предусмотрено создание аквапарка, гостиничного комплекса и горнолыжного спуска.