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27 апреля 2015, 12:30

Ракетный комплекс "Тополь" выставят на ВДНХ

парки военная техника ВДНХ министерство обороны РВСН марш Тополь выставка

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Подвижной ракетный комплекс "Тополь" станет постоянной частью выставки вооружения на ВДНХ. Сегодня установка совершит 100-километровый марш из Подмосковья, сообщили в пресс-службе РВСН.

Техника стартует из Серпухова сегодня, 27 апреля, в 22.00 и прибудет на место утром 28 апреля. Ракетная установка проедет по Симферопольскому и Ярославскому шоссе.

После прибытия на ВДНХ установка станет постоянной частью выставки вооружения и военной техники, заявили представители РВСН. "Точное время прибытия рассчитать трудно, но мы надеемся быть на месте уже к утру завтрашнего дня", – заявил собеседник M24.ru.

Ранее установка принимала участие в параде Победы на Красной площади, после чего была передана в филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого.

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Напомним, что ракетный комплекс "Тополь" должен стать главным экспонатом выставки военной техники, которая откроется на ВДНХ перед павильоном №32/34 "Космос/Машиностроение". Всего там разместят 11 уникальных образцов вооружения.

В парке можно будет увидеть истребитель Су-27 и вертолет Ми-8Т. Также на выставке разместят боевую машину 2А6 "Шилка" и зенитный ракетный комплекс "Бук". Помимо этого, гости ознакомятся с ракетными системами "Тор" и зенитно-ракетной системой ЗРС С-300, а также пушечно-ракетным комплексом "Тунгуска".

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