На катке в парке имени Боровика незаконно брали плату

На одном из катков на юге Москвы стали незаконно брать плату

Жители юга столицы пожаловались на внутренние правила катка в парке имени Артема Боровика, сообщает телеканал "Москва 24". На катке требовали плату не только за ребенка, который катался, но и за его родителей, даже если они не выходили на лед.

Мосгорпарк потребовал внести изменения в правила катка. Теперь ребенка до 7 лет бесплатно может сопровождать один из родителей, которому нельзя выходить на лед.

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Напомним, каток в парке имени Артема Боровика открылся 30 ноября. Билет для взрослых стоит 150 рублей в будние дни и 200 рублей в выходные, детский билет стоит 50 рублей в будни и 100 рублей в выходные.

30 ноября в столице открылось еще 17 катков с искусственным льдом: в парках Красная Пресня, Таганский, Фили, Саду Эрмитаж и Саду имени Баумана, в Северном Тушино, Гончаровском, Лианозовском, Бабушкинском парках, ландшафтном парке Митино, в парках Северного речного вокзала, 60-летия Октября и 50-летия Октября, в парке у Ангарской улицы, парках Дубки, Ростокинский акведук (Сокольники), Никулино.