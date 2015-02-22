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Москва 24

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Город

22 февраля, 11:20

В последний день масленичной недели в парках будут сжигать чучела

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В столичных парках будут сжигать соломенные чучела

В последний день Масленицы, 22 февраля, в главных парках столицы будут сжигать чучела, передает телеканал "Москва 24".

В Москве по традиции прошли праздничные гуляния, причем не только в центре, но и в парках на окраинах.

Например, на Кузнецком Мосту работала блинная ярмарка, сквер Патриарших прудов на время Масленицы превратили в нетрадиционную художественную галерею, а в парке "Садовники" провели традиционную масленицу с народными гуляниями.

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В Гончаровском парке прошла "Трансформасленица" с футуристическими инсталляциями и выставкой "арт-блинов", гостей сада "Эрмитаж" ждало театральное представление и танцевальный флешмоб, а в Петровском парке посетителей сходили на кулинарные мастер-классы от шеф-повара Василия Емельяненко.

Добавим, что последний день Масленицы у православных – это еще и Прощеное воскресенье. Также это последний день перед Великим постом. Считается, что приступить к нему верующие должны с легким сердцем и чистыми мыслями.

Увидеть гуляния можно было и онлайн: для этого сервис "Окно в город" начал транслировать видео с камер видеонаблюдения, установленных в местах масленичных гуляний.

Видео доступно и с мобильных устройств - таким образом, участие в гуляниях можно будет планировать на ходу.

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