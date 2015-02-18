Баллы "Активного гражданина" можно обменять на билеты на каток ВДНХ

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Баллы "Активного гражданина" можно потратить на билеты на каток ВДНХ. Билеты на "Главный каток страны" доступны в магазине приложения до 10 марта.

Билеты действительны для катания в будние дни и включают прокат коньков. Получить их можно в многофункциональном центре района Арбат. Бумажный бланк нужно будет обменять на магнитную карту в третьей кассе ледового катка на ВДНХ.

Ранее сообщалось, что участники проекта "Активный гражданин" смогут получить приглашение на "Главный каток страны" на ВДНХ. Для этого необходимо было в период с 20 января по 5 февраля набрать максимальное количество баллов в проекте.

Для каждого победителя приготовлен один билет на каток ВДНХ, - сообщалось на сайте проекта. Всего было подготовлено 500 приглашений на каток.