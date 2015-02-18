Баллы "Активного гражданина" можно обменять на билеты на каток ВДНХ

Фото: M24.ru/Михаил Сипко
Баллы "Активного гражданина" можно потратить на билеты на каток ВДНХ. Билеты на "Главный каток страны" доступны в магазине приложения до 10 марта.
Билеты действительны для катания в будние дни и включают прокат коньков. Получить их можно в многофункциональном центре района Арбат. Бумажный бланк нужно будет обменять на магнитную карту в третьей кассе ледового катка на ВДНХ.
Ранее сообщалось, что участники проекта "Активный гражданин" смогут получить приглашение на "Главный каток страны" на ВДНХ. Для этого необходимо было в период с 20 января по 5 февраля набрать максимальное количество баллов в проекте.
Для каждого победителя приготовлен один билет на каток ВДНХ, - сообщалось на сайте проекта. Всего было подготовлено 500 приглашений на каток.
Активный гражданин"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Приложение было разработано по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы.
За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.
В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.