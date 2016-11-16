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16 ноября 2016, 11:05

Вход на большинство катков в парках будет бесплатным в день открытия

парки катки свежий воздух

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Покататься на коньках в парках можно будет бесплатно в день открытия катков 26 ноября. Об этом сообщается на портале Мосгорпарка.

В этот день в парках пройдут ледовые шоу и показательные выступления фигуристов, концерты и диджей-сеты, хоккейные матчи и мастер-классы по фигурному катанию.

В парке "Сокольники" каток в новом сезоне превратится в танцевальную и музыкальную рок-площадку. В саду Эрмитаж в день открытия состоится спектакль на льду "Золушка" в исполнении Театра ледовых миниатюр. В спектакле примут участие олимпийские чемпионы по фигурному катанию Наталья Бестемьянова и Андрей Букин и заслуженный тренер России Игорь Бобрин.

В парке "Красная Пресня" посетители смогут поучаствовать в зарядке на льду с олимпийскими чемпионами. В Таганском пройдут тренировки по фигурному катанию и хоккею для всех желающих. В Воронцовском, Бабушкинском, Лианозовском парках, парках Фили и 50-летия Октября, парке 850-летия Москвы состоятся ледовые шоу. В парке имени Артема Боровика гости увидят показательные выступления по шорт-треку и хоккею, а в Гончаровском выступит фигуристка Анастасия Гребенкина и пройдет мастер-класс на льду.

Каток в парке Горького откроется раньше – 17 ноября – вечеринкой с группой Deep Fried Friends и гостями из Великобритании NZCA Lines. Стоимость билета на открытие катка – 800 рублей.

В некоторых парках без катков с искусственным льдом тоже пройдут праздничные программы. В парке "Северное Тушино" выступят цирковые артисты, в Перовском парке будет работать "Виниловый маркет", где известные диджеи и частные коллекционеры представят новинки всех жанров и направлений. В Кузьминках пройдет благотворительный забег в ушанках "Согревающие бегом" и сбор средств и теплых вещей для подопечных фонда "Река детства".

Подробнее с праздничной программой на катках можно ознакомиться на сайте Мосгорпарка.

В парке Горького можно будет бесплатно покататься на коньках в конце зимы во время акции "Ночь на катке". Она пройдет в конце февраля или середине марта 2017 года. Ледяное пространство в парке площадью 18 тысяч квадратных метров будет расписано уличными художниками граффити. В вечернее и ночное время лед будут подсвечивать 33 тысячи светодиодов.

В центре катка будет установлен застывший фонтан, по размерам и форме полностью повторяющий летний фонтан парка. Высота арт-объекта составит 8 метров, а диаметр – 25 метров. Он будет переливаться разными цветами днем и ночью.

Каток на Красной площади, который откроют 29 ноября, будет в стиле русского авангарда. Все 28 шале на площади разукрасят в стилистике произведений художников Василия Кандинского и Марка Шагала. Здесь можно будет купить елочные новогодние шары, декорированные валенки и вязаные варежки, матрешки, шкатулки и оренбургские платки.

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