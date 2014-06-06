Старую территорию Московского зоопарка будут закрывать по вторникам

Фото: ИТАР-ТАСС

Каждый вторник, начиная с 10 июня, Старая территория столичного зоосада будет закрываться для посещения, сообщает на своей страничке в Facebook Московский зоопарк.

Уточняется, что это решение было принято в связи с ремонтом прудов. По вторникам на Старой территории будет работать тяжелая техника.

Однако посетители смогут погулять по Новой территории. Войти туда можно с Большой Грузинской или с Садового кольца, так как главный вход и вход с Зоологического переулка закроют.

В связи с закрытием Старой территории по вторникам билеты будут стоить 200 рублей.

Московский зоопарк также сообщает, что в среду рабочий день увеличится. Двери зоосада будут открыты до 21.00, кассы закрываются на час раньше.

Напомним, что с 5 июня в Московском зоопарке стартовал проект "Литературные исторические вечера". В течение всего месяца каждый четверг посетителям будут рассказывать о знаковых событиях первых 100 лет деятельности зоопарка.