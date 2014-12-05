Столичные парки стали экономически выгодными предприятиями – Капков

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Московские парки стали экономически выгодными предприятиями. Об этом сообщил глава департамента культуры Сергей Капков в ходе совместного заседания комиссии по культуре и массовым коммуникациям и комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам в Мосгордуме.

"Сейчас на каждый вложенный городской рубль парки уже зарабатывают 67 копеек, это очень большой показатель. А некоторые парки, такие как "Сокольники", парк Горького зарабатывают уже несколько рублей. То есть они уже стали экономически выгодными предприятиями", – цитирует Капкова Агентство "Москва".

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Глава департамента культуры добавил, что в парках к Новому году необходимо предусмотреть сервис по продаже алкоголя.

"Если в этом году мы во всех парках будем широко праздновать Новый год, у нас нет возможности угостить посетителей шампанским, а шампанское они принесут себе сами, никого обманывать не надо. Потому что Новый год без шампанского, мандаринов и оливье в России не празднуется. Мы, конечно, как законодатели и как местные власти некий сервис для людей, которые хотят культурно отдыхать, должны предусмотреть", – сказал Сергей Капков.

По его словам, нельзя лишать москвичей возможности во время прогулки или активного отдыха в парке согреться глинтвейном.

"Вокруг того же парка Горького нет ни одного стационарного объекта, который может торговать алкоголем. Но это не значит, что мы должны лишать москвичей возможности согреться глинтвейном, или даже водкой, или каким-то крепким напитком, но какой-то атмосферный напиток возможен совершенно", – отметил чиновник.

Московские парки посещают более 30 миллионов человек в год. Только ВДНХ в год посещают порядка 16 миллионов человек. Правительство Москвы намерено выделять дополнительные ресурсы для развития территории выставки.

Ранее Сергей Капков заявлял, что к 2018 году в столице благоустроят 78 процентов парков. В частности, власти намерены повысить качество услуг, предоставляемых в парках, а также увеличить долю собственных доходов парков до 52 процентов.