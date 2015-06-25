Парк "Сокольники" приглашает фотографировать искусственный туман

Фото: facebook.com/ ParkSokolniki

В Большом розарии в парке "Сокольники" работает искусственный туман. Это оригинальная и необходимая система увлажнения воздуха для поддержания оптимального микроклимата цветущих растений. Администрация парка приглашает москвичей фотографировать туман.

Он создает комфортные условия для посетителей и выполняет декоративную функцию. На его фоне можно сделать необычные эффектные фотоснимки, напоминают в парке.

Установка искусственного тумана расположена справа от входа в розарий, в районе декоративного пруда. Появилась она там еще в прошлом году, но по-прежнему вызывает интерес у посетителей и любителей фотографии.