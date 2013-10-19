В парке "Сокольники" открывают каток

Открытие ледового сезона состоится в "Сокольниках"

Плюсовая температура не помешала залить в Москве первый в этом сезоне каток. Премьера ледового сезона состоится в "Сокольниках". Катание в тестовом режиме пройдет там 19 октября. Пускать на каток будут бесплатно, но количество счастливчиков не превысит несколько десятков человек.

Как оказалось, качественный лед варят. Поле катка заливают горячей водой, температура которой составляет 80 градусов. Чтобы добиться гладкой поверхности, специальные машины слой за слоем намораживают лед.

По словам исполнительного директора искусственного катка парка "Сокольники" Дмитрия Клименко, такая технология позволяет добиться идеальной поверхности льда, убираются все шероховатости и неровности.

Под катком находятся холодильные установки, которые морозят до минус 10 градусов, поэтому лед не растает. Главные враги зеркальной поверхности - снег и солнце. Если бы не "бабье лето" в начале октября, каток бы начали заливать на неделю раньше.

Напомним, каток в парке "Сокольники" открылся в декабре прошлого года. Москвичи катались на нем до середины апреля. В будущем здесь планируют сделать навес, что позволит не закрывать каток до мая.

Кстати, к новому сезону уже закупили 800 пар новых коньков. Добавим, что в этом году откроют дополнительный прокат коньков.