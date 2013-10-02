Форма поиска по сайту

Новости

02 октября 2013, 12:26

Город

Освобожден незаконно занятый участок парка "Сокольники"

Фото: ИТАР-ТАСС

Незаконного занятый земельный участок, находящийся на территории парка "Сокольники", освобожден по требованию Межрайонной природоохранной прокуратуры. Самовольно возведенные постройки снесены, а на их месте проведены работы по благоустройству.

Преображенский районный суд Москвы еще в 2010 году удовлетворил иск прокурора к ОАО "Дорожно-транспортное предприятие "Сокольники", нелегально занявшему часть территории "Сокольников". Компании было предписано освободить земельный участок и демонтировать все нелегально возведенные на нем конструкции. Исполнить решение суда должна была префектура ВАО.

Длительное время судебное решение не исполнялось, что вынудило прокурора подать в 2012 году заявление о признании незаконным постановление об окончании исполнительного производства в отношении "ДТП "Сокольники"". Требования заявителя были исполнены.

2 октября московская прокуратура объявила о том, что незаконно занятый земельный участок на территории парка был освобожден.

парк Сокольники сносы незаконные строения чп

Главное

