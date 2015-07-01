В Москве отметят Всероссийский Олимпийский День

Фото: park.sokolniki.com

4 июля в парке "Сокольники" отметят XXVI Всероссийский Олимпийский День. Праздничные мероприятия откроются легкоатлетическим забегом на 5 километров.

В этот день в парке пройдут турниры по воздушной акробатике и футболу – среди детских команд. Любой желающий также сможет проверить уровень своей физической подготовки – с помощью специально разработанного комплекса упражнений "Мой Олимп".

Кроме того, состоится чествование спортсменов-ветеранов Великой Отечественной войны и гала-матч по футболу между командами олимпийских чемпионов зимних и летних видов спорта.