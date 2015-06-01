В "Сокольниках" появился этнокультурный комплекс "Хаски-парк"

Фото: park.sokolniki.com

На территории кемпинга парка "Сокольники" расположился этнокультурный комплекс "Хаски-парк", где все желающие могут познакомиться с бытом народов Севера, сообщает пресс-служба парка.

Кроме того, в "Хаски-парке" можно научиться стрелять из лука, пользоваться арканом, танцевать традиционные танцы народов Севера с шаманами, погостить в чуме, отведать чукотские угощения и многое другое.

Проект "Хаски-парк Сокольники" создан для сохранения, развития и пропаганды культуры народов Севера и включает в себя комплекс интерактивных просветительско-развлекательных программ. На площадке "Хаски-парка" гости смогут услышать национальное горловое пение, мастерство скороговорки и игру на варгане.

В будние дни по предварительной записи для школьников проводятся специальные экскурсии.