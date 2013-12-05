На рынке "Садовод" изъяли крупную партию контрафактной косметики

Фото: ИТАР-ТАСС

В результате проверки на рынке "Садовод" столичные полицейские изъяли с прилавков павильонов более двух тысяч наименований парфюмерии и косметики известных мировых брендов. У продавцов отсутствовала необходимая документация на товар.

Контрафакт продавали как поштучно, так и в подарочных наборах. Сомнительный товар отправлен на экспертизу, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Напомним, ранее на рынке "Садовод" в рамках операции "Заслон 2" задержали 728 граждан, которых проверили на причастность к ранее совершенным преступлениям и на законность пребывания на территории России.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции московской полиции выявили свыше 30 нарушений продавцами и арендаторами торговых мест действующего законодательства в области предпринимательской деятельности и правил торговли.

Напомним, проверки рынка начались в конце октября 2013 года. Тогда сотрудники правоохранительных органов нашли там контрафактную продукцию, были задержаны около тысячи человек.