Почему факты о войне замалчивали: ученые о Первой мировой

Ровно сто лет назад, 28 июля 1914 года, началась Первая мировая война - один из крупнейших вооруженных конфликтов в истории человечества. Корреспондент сетевого издания M24.ru пообщался с учеными и исследователями о неожиданных открытиях, сделанных во время исследования войны, роли женщин в вооруженном конфликте и о фактах о Первой мировой, которые долго замалчивались.

Гаврило Принцип убивает Франца Фердинанда

Римма Моисеева, заместитель директора Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД)



Римма Моисеева - о необычных находках и женщинах в Первую мировую

Оцифровка фотографий прошлого века и врач-фотограф

"В нашем архиве хранится очень много документов о Первой мировой войне. Сейчас мы выполняем главное российское задание – создаем фотоальбом о войне с мультимедийным диском, где хранится полтора часа военной хроники.

Несколько лет назад совершенно неожиданно в наш архив попала коллекция фотодокументов из Нижнего Новгорода. Это и фотографии, и негативы, сделанные на целлулоиде (вид фотопленки – M24.ru) в годы Первой мировой войны зауряд-врачом Латышевым Михаилом Андреевичем на своем личном фотоаппарате “Кодак”. Когда мы изучали эту тему, узнали что, “Кодак” присутствовал на российском рынке с 1906 года, и к Первой мировой были созданы маленькие компактные фотоаппараты, которые позволяли снимать разные события.

Вторая тема для нашего архива, как сейчас говорят, совершенно нераскрученная. У нас на хранении находятся всего шестьдесят шесть альбомов с совершенно нетипичными для архива документами. Речь об альбомах, в которых представлены художественные открытки, рисунки, вырезки из газет и журналов. И двадцать из этих шестидесяти шести альбомов – по истории Первой мировой войны. Это никому не известные документы, и они представляют очень большой интерес. Благодаря этим материалам, погружаешься в эпоху. Когда смотришь, невольно думаешь: “А чьей же рукой сделана эта подборка вырезок”. Я думаю, это сделала женская рука. В нашем архиве кладезь документов, и они интересны не только тем, что воздействуют на разум, но и на сердце, на душу тех, кто с ними знакомится".

Иван Анфертьев, кандидат исторических наук, первый заместитель председателя Правления Центрального совета Российского общества историков-архивистов



Иван Анфертьев: "Первая мировая искусственно замалчивалась"

Скрытые документы и ошибки войны

"Материалы и доклады конференции скомпонованы таким образом, чтобы грамотно определить основные направления в поиске документов о Первой мировой войне. Ведь никто не скрывает что Первая мировая искусственно замалчивалась, прятались документы. Почему? Потому что эта война считалась империалистической, Руководство СССР полагало, что нужно эту войну замолчать и больше уделять внимание Гражданской и Второй мировой. Сейчас интерес к этой войне возрождается. Ее исследуют и для того, чтобы ошибки этой войны не повторить в перспективе. Архивные материалы, открытые в последние десять-пятнадцать лет, очень интересуют как русских, так и иностранных исследователей. И есть опасность, что исследователи, которые получат к ним доступ, не смогут эти документы в ближайшее время освоить".

Ефим Пивовар, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, ректор РГГУ



Ректор РГГУ Ефим Пивовар - об исторической конференции и патриотизме

Необходимость исторических конференций и судьбы народов

"В нашей стране очень богатая коллекция архивов: какие-то не были рассекречены, какие-то были невостребованными. Первая мировая была вне поля внимания общественности долгие годы. Революция и Вторая мировая заслонили эту войну в общественном сознании, а сейчас идет спокойное осмысление того, что произошло на самом деле.

Историческая конференция - это очень многоплановое действие. С одной стороны, она проходит в стенах университета и призвана способствовать повышению качества преподавания истории и других гуманитарных дисциплин. С другой – конференция проводится силами Российского исторического общества архивистов и, конечно, они хотят показать свои достижения, сохранность и богатство архивов, посвященных тематике Первой мировой.

Это имеет большое значение с точки зрения воспитательной работы и патриотического воспитания в стране, поскольку это дата начала трагедии, которая имела далеко идущие последствия для судеб разных народов нашей страны и других государств. Эта тема должна получить широкое освещение и дойти до массового зрителя".

В честь 100-летия с начала Первой мировой в Москве проходят памятные события: от научных конференций до исторических реконструкций и празднований в парках

7 и 8 июня в Коломенском прошел большой фестиваль "Времена и эпохи", в это году приуроченный к столетию Первой мировой. С помощью костюмов, париков и грима участники мероприятия преображались в бедных крестьян, знатных аристократов, бесстрашных солдат и мудрых генералов. Участники исторических реконструкций воспроизводили знаковые битвы первой мировой, которые выглядели очень убедительно: взрывы, военная техника, "убитые" и "раненые". В этом году участниками мероприятия стали почти две с половиной тысячи человек.

Фото: www2.rsuh.ru

18 июня в РГГУ состоялась научная конференция, посвященная документам о Первой мировой. Ученые из регионов России и Франции делились докладами на разные темы: от рассказа об кризисном состоянии экономики в начале прошлого столетия до информации о военных кладбищах. В ходе исследований ученые приходили и к неожиданным результатам. Например, во время изучения работ военных фотографов, выяснили, когда на территории России оказался первый компактный фотоаппарат "Кодак".

Фото: mamm-mdf.ru

4 июля в Мультимедиа Арт Музее открылась выставка "Война, покончившая с миром". Более десяти музеев и выставочных центров из разных городов и стран (от Италии и Франции до Лондона) предоставили документы и фотографии, связанные с одним из самых трагических событий в истории.

Фото: M24.ru/Александр Авилов