Почему факты о войне замалчивали: ученые о Первой мировой

Ровно сто лет назад, 28 июля 1914 года, началась Первая мировая война - один из крупнейших вооруженных конфликтов в истории человечества. Корреспондент сетевого издания M24.ru пообщался с учеными и исследователями о неожиданных открытиях, сделанных во время исследования войны, роли женщин в вооруженном конфликте и о фактах о Первой мировой, которые долго замалчивались.
Гаврило Принцип убивает Франца Фердинанда
Оцифровка фотографий прошлого века и врач-фотограф
"В нашем архиве хранится очень много документов о Первой мировой войне. Сейчас мы выполняем главное российское задание – создаем фотоальбом о войне с мультимедийным диском, где хранится полтора часа военной хроники.
Несколько лет назад совершенно неожиданно в наш архив попала коллекция фотодокументов из Нижнего Новгорода. Это и фотографии, и негативы, сделанные на целлулоиде (вид фотопленки – M24.ru) в годы Первой мировой войны зауряд-врачом Латышевым Михаилом Андреевичем на своем личном фотоаппарате “Кодак”. Когда мы изучали эту тему, узнали что, “Кодак” присутствовал на российском рынке с 1906 года, и к Первой мировой были созданы маленькие компактные фотоаппараты, которые позволяли снимать разные события.
Вторая тема для нашего архива, как сейчас говорят, совершенно нераскрученная. У нас на хранении находятся всего шестьдесят шесть альбомов с совершенно нетипичными для архива документами. Речь об альбомах, в которых представлены художественные открытки, рисунки, вырезки из газет и журналов. И двадцать из этих шестидесяти шести альбомов – по истории Первой мировой войны. Это никому не известные документы, и они представляют очень большой интерес. Благодаря этим материалам, погружаешься в эпоху. Когда смотришь, невольно думаешь: “А чьей же рукой сделана эта подборка вырезок”. Я думаю, это сделала женская рука. В нашем архиве кладезь документов, и они интересны не только тем, что воздействуют на разум, но и на сердце, на душу тех, кто с ними знакомится".
Скрытые документы и ошибки войны
"Материалы и доклады конференции скомпонованы таким образом, чтобы грамотно определить основные направления в поиске документов о Первой мировой войне. Ведь никто не скрывает что Первая мировая искусственно замалчивалась, прятались документы. Почему? Потому что эта война считалась империалистической, Руководство СССР полагало, что нужно эту войну замолчать и больше уделять внимание Гражданской и Второй мировой. Сейчас интерес к этой войне возрождается. Ее исследуют и для того, чтобы ошибки этой войны не повторить в перспективе. Архивные материалы, открытые в последние десять-пятнадцать лет, очень интересуют как русских, так и иностранных исследователей. И есть опасность, что исследователи, которые получат к ним доступ, не смогут эти документы в ближайшее время освоить".
Необходимость исторических конференций и судьбы народов
"В нашей стране очень богатая коллекция архивов: какие-то не были рассекречены, какие-то были невостребованными. Первая мировая была вне поля внимания общественности долгие годы. Революция и Вторая мировая заслонили эту войну в общественном сознании, а сейчас идет спокойное осмысление того, что произошло на самом деле.
Историческая конференция - это очень многоплановое действие. С одной стороны, она проходит в стенах университета и призвана способствовать повышению качества преподавания истории и других гуманитарных дисциплин. С другой – конференция проводится силами Российского исторического общества архивистов и, конечно, они хотят показать свои достижения, сохранность и богатство архивов, посвященных тематике Первой мировой.
Это имеет большое значение с точки зрения воспитательной работы и патриотического воспитания в стране, поскольку это дата начала трагедии, которая имела далеко идущие последствия для судеб разных народов нашей страны и других государств. Эта тема должна получить широкое освещение и дойти до массового зрителя".
В честь 100-летия с начала Первой мировой в Москве проходят памятные события: от научных конференций до исторических реконструкций и празднований в парках
Смотреть фоторепортаж. Фото: M24.ru/Александр Авилов
7 и 8 июня в Коломенском прошел большой фестиваль "Времена и эпохи", в это году приуроченный к столетию Первой мировой. С помощью костюмов, париков и грима участники мероприятия преображались в бедных крестьян, знатных аристократов, бесстрашных солдат и мудрых генералов. Участники исторических реконструкций воспроизводили знаковые битвы первой мировой, которые выглядели очень убедительно: взрывы, военная техника, "убитые" и "раненые". В этом году участниками мероприятия стали почти две с половиной тысячи человек.
Фото: www2.rsuh.ru
18 июня в РГГУ состоялась научная конференция, посвященная документам о Первой мировой. Ученые из регионов России и Франции делились докладами на разные темы: от рассказа об кризисном состоянии экономики в начале прошлого столетия до информации о военных кладбищах. В ходе исследований ученые приходили и к неожиданным результатам. Например, во время изучения работ военных фотографов, выяснили, когда на территории России оказался первый компактный фотоаппарат "Кодак".
Фото: mamm-mdf.ru
4 июля в Мультимедиа Арт Музее открылась выставка "Война, покончившая с миром". Более десяти музеев и выставочных центров из разных городов и стран (от Италии и Франции до Лондона) предоставили документы и фотографии, связанные с одним из самых трагических событий в истории.
Фото: M24.ru/Александр Авилов
История вопросаПервая мировая война официально началась 28 июня 1914 года, а завершилась спустя 4 года - 11 ноября 1918. Исследователи и историки называют Первую мировую одним из самых масштабных и продолжительных вооруженных конфликтов в истории человечества.
В войне приняли участие 38 государств, на всех фронтах сражались почти 74 миллиона человек. Первая мировая унесла жизни 9,5 миллионов солдат и 12 миллионов мирных жителей. По окончании войны в ряде европейских государств начался экономический кризис и регулярно происходили революции рабочих.
Десять фактов о Первой мировой:
- Танки стали использоваться впервые во время Первой мировой. Первоначально их называли "сухопутными кораблями", слово "танк" придумали в Британии
- Чтобы привести в порядок изуродованные лица солдат, хирурги проводили ряд операций. Некоторые лица были изменены настолько, что врачи оставались бессильны, а бывшие солдаты появлялись на публике исключительно в масках
- Родственники убитых на войне британцев получали по почте "Пенни мертвеца" - небольшой жетон, где были написаны имя и фамилия погибшего. Знаки выглядели одинаково и у погибшего генерала, и у рядового солдата
- Солдат убивали не только боеприпасы противника, но и опасная болезнь - испанский грипп. По слухам, инфекционное заболевание унесло треть из всех погибших во время Первой мировой
- Капитан по фамилии Гнедич, командовавший в 1914 году Кавказскими войсками, не проиграл ни одного сражения
- По-английски картофель фри звучит как french fry. Однако в США не признавали блюдо с "французскими корнями" из-за вражды между государствами в Первую мировую, и поэтому назвали его "картофелем свободы" (от анлийского free - "свободный")
- Согласно условиям " Версальского договора" Германию обязали выплатить пострадавшим странам компенсацию материального ущерба. Выплата репараций завершилась только в 2010 году
- В 1915 году над немецким лагерем пролетел французский самолет, который сбросил бомбу. Солдаты разбежались в разные стороны, однако вместо опасного оружия из самолета упал большой мяч, но котором было написано поздравление с 1 апреля
- Во время Первой мировой на поле боя использовалось более тридцати ядовитых газов. В 1915 году профессор Зелинский и технолог Куммант разработали модель первого противогаза, которая помогала русской армии бороться с отравляющими веществами
- Самыми необычными приспособления за время войны стали водные лыжи, боевой катамаран и костюм-трансформер, превращавший человека в мини-танк