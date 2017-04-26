Бойцы Росгвардии впервые примут участие в параде в честь Дня Победы

Бойцы Росгвардии тренируются перед парадом в честь Дня Победы, сообщает телеканал "Москва 24".
Подготовка проходит на полигоне у центрального КПП дивизии имени Дзержинского. 9 мая по Красной площади пройдут более 400 бойцов в новой форме.
Помимо личного состава, в параде примет участие новейшая военная техника. В этом году по брусчатке впервые пройдут арктические образцы. На мероприятии также представят зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА".
В воздушной части парада впервые задействуют многоцелевые истребители Су-30СМ. На них пилоты авиагруппы "Русские витязи" покажут легендарную фигуру высшего пилотажа под названием "Кубинский бриллиант". Всего в параде примут участие 72 самолета, для вылета будут использовать восемь аэродромов в разных регионах России.
Трансляцию всего действа в прямом эфире покажет телеканал "Москва 24".
Завершится праздник торжественным салютом, посмотреть который можно будет в одном из 19 столичных парков. Основными площадками станут Воробьевы горы и Парк Победы.
Ограничения движенияВ ближайшее время пройдут репетиции парада на самой Красной площади. В этом году их назначили на 27 апреля, 3 и 7 мая. О том, какие улицы будут перекрыты для проезда автотранспорта, читайте здесь.