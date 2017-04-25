Форма поиска по сайту

25 апреля 2017, 20:34

Московский кадетский парад пройдет на Поклонной горе 6 мая

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Ежегодный парад кадет "Не прервется связь поколений" в честь Дня Победы и Дня памяти святого Георгия Победоносца по традиции состоится 6 мая на Поклонной горе, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В торжественном шествии примут участие 45 парадных расчетов. В их рядах по площади пройдут свыше 2,5 тысячи кадет в сопровождении флагов России и Москвы, а также флага кадетского движения. Кульминацией парада станет запуск голубей в небо и возложение цветов к огню Памяти и Славы.

По предварительным оценкам, полюбоваться парадом кадет на Поклонной горе придут около 20 тысяч зрителей. Среди них будут как ветераны ВОВ, так и представители ведомств, общественных организаций и школьники.

Помимо парада, 6 мая учеников старших классов столичных школ ожидает интерактивный урок истории. Его проведут в 09:00 в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

В 2016 году в параде кадетского движения, посвященном 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию Битвы под Москвой, участвовали более двух тысяч кадет.

Известно, что в общеобразовательных школах столицы открыто 92 кадетских класса. Также работают 13 кадетских школ-интернатов и 9 городских кадетских школ, из которых два – структурные подразделения Колледжа полиции и Технического пожарно-спасательного колледжа № 57 имени Героя РФ В. М. Максимчука.

памятные даты общество свежий воздух фестивали и праздники семейная и молодёжная политика

