Московский кадетский парад пройдет на Поклонной горе 6 мая

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Ежегодный парад кадет "Не прервется связь поколений" в честь Дня Победы и Дня памяти святого Георгия Победоносца по традиции состоится 6 мая на Поклонной горе, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В торжественном шествии примут участие 45 парадных расчетов. В их рядах по площади пройдут свыше 2,5 тысячи кадет в сопровождении флагов России и Москвы, а также флага кадетского движения. Кульминацией парада станет запуск голубей в небо и возложение цветов к огню Памяти и Славы.

По предварительным оценкам, полюбоваться парадом кадет на Поклонной горе придут около 20 тысяч зрителей. Среди них будут как ветераны ВОВ, так и представители ведомств, общественных организаций и школьники.

Помимо парада, 6 мая учеников старших классов столичных школ ожидает интерактивный урок истории. Его проведут в 09:00 в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.