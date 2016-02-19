В Москве открыли памятную доску в честь композитора Колмановского

Фото: ТАСС/Александр Коньков

Мемориальную доску в честь советского и российского композитора Эдуарда Колмановского открыли в Газетном переулке. Как сообщает Агентство "Москва", автором мемориальной доски стал народный художник России, академик Российской академии художеств, профессор Салават Щербаков.

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель председателя Госдумы по культуре, народный артист СССР Иосиф Кобзон, председатель Союза композиторов России, народный артист России Рашид Калимуллин, композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР, председатель Союза московских композиторов Олег Галахов, народные артисты России Дмитрий Назаров и Сергей Яковенко, родственники композитора.

Эдуард Колмановский (1923–1994) – автор более 200 песен, а также инструментальных пьес, оркестровых произведений и музыкальных спектаклей, музыки к кинофильмам. Среди самых популярных песен – "Я люблю тебя, жизнь", "Хотят ли русские войны", "Бежит река", "В нашем городе дождь", "Тишина", "Бирюсинка".

Колмановский сотрудничал с театрами Москвы. Спектакли с его музыкой шли в Детском оперном театре им. Н. Сац, театре им. Вахтангова, театре Сатиры, Современнике, МХАТе, ТЮЗе. Заслуги композитора отмечены званиями Заслуженный деятель искусств России (1974 год), Народный артист СССР (1991 год) и Государственной премией СССР (1984 год).

Напомним, 26 января в Москве на доме № 1 по Кудринской улице открыли мемориальную доску народному артисту СССР Евгению Веснику. Именно там он жил долгое время.

Доску открыл министр культуры Владимир Мединский, а установлена она по инициативе Никиты Михалкова, Юрия Соломина и Евгения Сидорова – первого секретаря Союза писателей Москвы. Создал доску молодой скульптор Андрей Коробцов – победитель конкурса на лучший архитектурно-художественный проект памятного знака.