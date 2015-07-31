В Люберцах поставят памятник группе "Любэ"

Николай Расторгуев. Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В Подмосковных Люберцах ко дню города планируют открыть пешеходную зону, "изюминкой" которой станет скульптурная композиция, посвященная группе "Любэ" и ее лидеру Николаю Расторгуеву.

"Обустройство пешеходной зоны по улице Смирновская, на участке от Октябрьского проспекта до Волковской улицы должно завершиться к началу сентября. Там появятся новые скамейки, клумбы, парковое освещение со встроенными звуковыми динамиками. Асфальт будет заменен на тротуарную плитку.

Но "изюминкой" должна стать скульптурная композиция посвященная творчеству группы "Любэ". Предполагается, что она будет представлять собой лавочку, на которой сидит люберецкая девчонка, а за ее спиной стоит человек с гитарой", - рассказал ТАСС глава Люберецкого муниципального района Владимир Ружицкий.

"Понятно, что памятник при жизни устанавливать, наверное, не очень правильно, но мы думаем, что человек с гитарой будет иметь внешнее сходство с бессменным лидером группы "Любэ" Николаем Расторгуевым", - добавил он.

В свою очередь, скульптор, заслуженный художник России Александр Рожников подтвердил, что работает над данной композицией, однако вопрос о том, можно ли будет узнать в человеке с гитарой Николай Расторгуева, остается открытым. "Ничего еще не решено, потому что сначала нам нужно получить на это согласие самого Николая Вячеславовича", - сказал Рожников.

Стоит отметить, что некоторое время назад Николаю Расторгуеву, который родился и вырос в Люберцах, было присвоено звание почетного гражданина города.