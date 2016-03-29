Москвичи выберут лучший памятник города за прошлый год

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В сервисе "Активный гражданин" началось голосование за лучший монумент, установленный в городе в прошлом году.

Всего в 2015 году в Москве появилось 11 новых монументов и памятных знаков. Часть из них посвящены конкретным людям, внесшим значительный вклад в развитие страны, а некоторые – важным историческим событиям.

Участники референдума выберут три из предложенных вариантов. В списке претендентов:

монумент академику Владимиру Челомею (Аллея героев космоса у метро "ВДНХ"),

памятный знак французскому архитектору Ле Корбюзье (улица Мясницкая, дом 39),

памятник-бюст академику Александру Прохорову (сквер на пересечении Университетского и Ленинского проспектов),

монумент "Героям-автомобилистам" (у станции метро "Тропарево"),

памятный знак к 70-летию Великой Победы (улиица Кибальчича, дом 1),

монумент маршалу СССР Константину Рокоссовскому (бульвар Маршала Рокоссовского, между домами 11 и 12),

памятный знак гвардейцам Преображенского полка (сквер на Преображенской площади),

монумент дирижеру Александру Пономареву на территории детской музыкальной хоровой школы "Весна" (проезд Дежнева, дом 3),

монумент композитору Дмитрию Шостаковичу (Космодамианская набережная, дом 52, строение 8),

памятный знак "Ополченцам Замоскворечья" (сквер между д. 31 и 33 на улице Новокузнецкая),

памятник 7-й Бауманской дивизии народного ополчения (площадь "Разгуляй").

Как установить памятник в Москве

Добавим, установка памятника князю Владимиру на Боровицкой площади переносится с 1 мая на лето или осень. Ранее планировалось, что памятник на Боровицком холме установят к Пасхе, которая в этом году пройдет 1 мая. Высота монумента составит 12 метров, что почти в половину меньше первого варианта скульптуры.

Напомним, в ноябре прошлого года на Боровицком холме был заложен камень в основание святому князю Владимиру. Природный камень весом 1,5 тонны доставили из Херсона, где, по церковным преданиям, в 988 году состоялось крещение князя.

Изначально Мосгордума одобрила установку скульптуры князю Владимиру на Воробьевых горах. Однако москвичи начали собирать подписи против размещения там монумента: многим казалось, что памятник испортит вид на смотровую площадку и главное здание МГУ.

Специалисты также говорили о том, что существует риск возникновения оползней на склонах. После этого представители РВИО обратились к депутатам Мосгордумы с предложением рассмотреть другое место для монумента.

В результате совместной работы архитекторов, геодезистов, скульпторов и историков на голосование было выставлено три места: парк Зарядье, Боровицкую или Лубянскую площади. Итоговое место установки памятника, Боровицкая площадь, было определено народным голосованием.