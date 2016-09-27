РВИО объявило о сборе средств для памятника Михаилу Калашникову

Фото: пресс-служба РВИО
Российское военно-историческое общество объявило о сборе средств для установки памятника конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову, сообщает пресс-служба общества.
Проект скульптуры подготовил народный художник России Салават Щербаков. Композиция будет представлять собой фигуру Калашникова, а позади нее будут расположены силуэт земного шара и скульптура Георгия Победоносца.
Памятник Михаилу Калашникову планируют возвести в центре Москвы до конца 2018 года. Распоряжение об установке монумента подписал Сергей Собянин.
Монумент Калашникову предлагается установить в Оружейном сквере на углу улиц Садовая-Каретная и Краснопролетарская. Инициатором установки выступило Российского военно-исторического общества (РВИО). Оно обязуется взять на себя все финансирование строительных работ стоимостью 35 миллионов рублей.
Заявку на установку памятника одобрила комиссия по монументальному искусству весной этого года.
Михаил Калашников умер 23 декабря 2013 года в Ижевске, ему было 95 лет. Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение о проведении масштабных мероприятий в честь 100-летнего юбилея оружейника, которые запланированы на ноябрь 2019 года.