РВИО объявило о сборе средств для памятника Михаилу Калашникову

Фото: пресс-служба РВИО

Российское военно-историческое общество объявило о сборе средств для установки памятника конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову, сообщает пресс-служба общества.

Проект скульптуры подготовил народный художник России Салават Щербаков. Композиция будет представлять собой фигуру Калашникова, а позади нее будут расположены силуэт земного шара и скульптура Георгия Победоносца.

Памятник Михаилу Калашникову планируют возвести в центре Москвы до конца 2018 года. Распоряжение об установке монумента подписал Сергей Собянин.

Монумент Калашникову предлагается установить в Оружейном сквере на углу улиц Садовая-Каретная и Краснопролетарская. Инициатором установки выступило Российского военно-исторического общества (РВИО). Оно обязуется взять на себя все финансирование строительных работ стоимостью 35 миллионов рублей.

Заявку на установку памятника одобрила комиссия по монументальному искусству весной этого года.