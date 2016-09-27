Форма поиска по сайту

Новости

Новости

27 сентября 2016, 21:16

Культура

РВИО объявило о сборе средств для памятника Михаилу Калашникову

Фото: пресс-служба РВИО

Российское военно-историческое общество объявило о сборе средств для установки памятника конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову, сообщает пресс-служба общества.

Проект скульптуры подготовил народный художник России Салават Щербаков. Композиция будет представлять собой фигуру Калашникова, а позади нее будут расположены силуэт земного шара и скульптура Георгия Победоносца.

Памятник Михаилу Калашникову планируют возвести в центре Москвы до конца 2018 года. Распоряжение об установке монумента подписал Сергей Собянин.

Монумент Калашникову предлагается установить в Оружейном сквере на углу улиц Садовая-Каретная и Краснопролетарская. Инициатором установки выступило Российского военно-исторического общества (РВИО). Оно обязуется взять на себя все финансирование строительных работ стоимостью 35 миллионов рублей.

Заявку на установку памятника одобрила комиссия по монументальному искусству весной этого года.

Советский и российский конструктор Михаил Калашников известен миру как создатель легендарного автомата Калашникова (АК). В 1942 году он начал работать на Центральном научно-исследовательском полигоне стрелкового вооружения, в 1945 году Калашников создал прототип легендарного АК. Через несколько лет уже готовое оружие победило на конкурсе и было принято на вооружение. Первая партия автоматов Калашникова – 1,5 тысячи штук – была выпущена в начале 1949 года.

Михаил Калашников умер 23 декабря 2013 года в Ижевске, ему было 95 лет. Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение о проведении масштабных мероприятий в честь 100-летнего юбилея оружейника, которые запланированы на ноябрь 2019 года.

памятники культурное наследие Михаил Калашников РВИО

Главное

