Установка памятника князю Владимиру перенесена на весну 2016 года

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Установка памятника князю Владимиру на Боровицкой площади перенесена на весну 2016 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на исполнительного директора Российского военно-исторического общества Владислава Кононова.

"Установить памятник Князю Владимиру ко Дню народного единства мы технически не успеванием, но 4 ноября собираемся открыть закладной камень на месте будущего памятника. Мы бы, конечно, могли бы успеть, если бы работали день и ночь, но сейчас принято решение открыть этот памятник весной 2016 года", – сказал Кононов.

Он добавил, что 4 ноября, возможно, будет объявлена точная дата установка памятника.

Напомним, первоначально планировалось установить монумент на Воробьевых горах. Однако после того, как Мосгордума одобрила это место, в интернете начали собирать подписи против размещения там монумента: многим казалось, что он может испортить вид на смотровую площадку и главное здание МГУ. Специалисты говорили о том, что существует риск возникновения оползней на склонах.

После этого представители Российского военно-исторического общества, инициировавшие установку памятника, обратились к депутатам Мосгордумы с предложением рассмотреть другое место для монумента. В ходе работы архитекторов, геодезистов, скульпторов и историков для голосования выбрали три места: парк Зарядье, Боровицкую или Лубянскую площади.

В результате интернет-голосования москвичи выбрали Боровицкую площадь. Мосгордума одобрила предложение москвичей по установке памятника на Боровицкой площади. Монумент будет размещен на холме между Моховой и Манежной улицами вблизи Боровицких ворот Кремля.