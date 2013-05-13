Архитекторы Москвы разработают проекты развития дома-музея Мельникова

Государственный музей архитектуры им. А.В. Щусева

В государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева 15 мая состоится открытие выставки проектов благотворительного конкурса на концепцию музея "Дом Мельникова". Цель акции – сформировать "банк идей" по созданию музея и привлечение внимания общественности к проблеме сохранения памятника архитектуры советского авангарда – дома-мастерской архитектора Константина Мельникова.

В открытом конкурсе могут принять участие как профессиональные архитекторы, так и студенты архитектурных ВУЗов. Оценивать работы участников будет профессиональное жюри, в числе которых – представители органов власти, профессионального и экспертного сообществ и внучки Мельникова.

"Формат конкурса-консультации предполагает отсутствие единственного победителя. Жюри выберет пять условно лучших проектов", - сообщили организаторы.

В свое время сам Мельников выразил пожелание, что дом, построенный им в конце 1920 годов превратится в музей. Сын архитектора – художник Виктор Мельников – в течение всей своей жизни пытался сохранить дом в первозданном виде, следуя воле отца.

Инициатором благотворительного конкурса является государственный музей архитектуры имени Щусева, в оперативное управление которого передана половина прав собственности на дом.

Добавим, что в районе охранной зоны дома Мельникова сейчас ведутся строительные работы. Обеспокоенные активисты собирают подписи под обращением столичному градоначальнику Сергею Собянину с просьбой остановить работы и создать независимую экспертную группу для определения текущего состояния памятника. Подпись можно поставить непосредственно на выставке или же на сайте музея.