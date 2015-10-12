У стадиона "Спартака" открыли памятник Федору Черенкову

Фото: ТАСС/Игорь Уткин

Памятник легендарному футболисту московского "Спартак" и сборной СССР Федору Черенкову был открыт в понедельник рядом со стадионом "Открытие Арена". Об этом сообщается в Twiiter "красно-белых".

Скульптура выполнена из бронзы. Черенков изображен 24-летним, когда в 1983 году был признан лучшим футболистов СССР. Автором монумента является Филипп Рукавишников, ранее выполнивший памятник братьям Старостиным, установленный на "Открытие Арене" в 2014 году, передает ТАСС.

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие министр спорт Виталий Мутко, владелец "Спартака" Леонид Федун, вице-президент РФС Никита Симонян, а также Сергей Шавло, Георгий Ярцев, Ринат Дасаев и другие ветераны клуба.

Кроме того, на Южной трибуне была открыта мозаика с изображением Черенкова.

Болельщики, пришедшие на матч сборной, фотографируются с памятником Черенкову pic.twitter.com/JAToOzUnkC — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 12 октября 2015

[/html]Федор Черенков скончался 3 октября в возрасте 55 лет. Причиной смерти футболиста стала опухоль головного мозга. Церемонию прощания, которая проходила в манеже академии "Спартака" в Сокольниках 7 октября, посетили около 15 тысяч человек.

Большую часть своей карьеры Черенков отыграл в "Спартаке", за который с перерывами выступал с 1977 по 1993 год. За это время он провел 494 матча и забил 121 мяч. В составе сборной СССР футболист сыграл 34 матча, в которых забил 12 мячей.

Черенков трижды выигрывал чемпионат Советского Союза, по разу чемпионат и Кубок России, дважды признавался лучшим футболистом СССР, а в 1989 году получил звание заслуженного мастера спорта СССР. В составе национальной команды он завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр 1980 года в Москве.

После окончания игровой карьеры Черенков в разные годы работал тренером основного и молодежного состава "Спартака". В последнее время Черенков трудился в академии "Спартака", которая была названа его именем.