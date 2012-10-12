"Известия": москвичи недовольны реконструкцией Тверского бульвара

Фото: ИТАР-ТАСС

Градозащитники направили мэру Москвы Сергею Собянину письмо с просьбой вмешаться в процесс реконструкции Тверского бульвара. В частности, они недовольны заменой исторических чугунных фонарей на "бутафорные опереточные фонарные столбы, несуразно смотрящиеся на массивных мраморных постаментах".

Замглавы общественной комиссии "Старая Москва" Аида Мелихова говорит, что место, где до 1950 года стоял памятник Александру Пушкину, было обозначено цветными плитами. Сейчас на этом месте появилась серая плитка.

"Новые фонари не совпадают по внешнему виду со старыми. В некоторых случаях старые фонари ставят на новые постаменты, из-за чего нарушаются пропорции конструкций. Боковые аллеи Тверского бульвара замостили простой плиткой вместо исторического покрытия — гранитного отсева латеритового цвета", – рассказала "Известиям" представитель общественного движения "Архнадзор" Наталья Черняева.

Кроме того, на бульваре были посажены "сухие молодые дубки и десяток кустов сухой венгерской сирени, которая, очевидно, не оживет весной", отметила Черняева.

Гендиректор ГКУ Дирекции заказчика ЖКХ и благоустройства ЦАО Владимир Бирюков обвинения отвергает. "С точки зрения эстетики, качества и долголетия продукция, поставляемая на Тверской бульвар, высшего европейского качества. Что касается фонарей, они аналогичны тем, что были на Тверском бульваре, и соответствуют всем ГОСТам", – заявил он.

Между тем активисты беспокоятся, что реконструкция испортит исторический облик и остальных бульваров. Напомним, Тверской бульвар откроется после реконструкции 20 октября.

