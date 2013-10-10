Таможенники хотят установить в Москве памятник Верещагину

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве появится главный памятник Павлу Верещагину, герою фильма "Белое солнце пустыни". Федеральная таможенная служба объявила среди своих сотрудников конкурс на лучший эскизный проект.

Все желающие могут проголосовать за понравившийся вариант на сайте службы в разделе "Ведомственный общественный конкурс на лучший эскизный проект памятника Павлу Верещагину".

Среди представленных эскизов есть не только памятники, но и барельефы. В качестве подписи к изображению конкурсанты чаще всего предлагают крылатую фразу персонажа: "Я мзду не беру, мне за державу обидно!".

Подведение итогов конкурса состоится не позднее 20 октября, а награждение победителей приурочат к Дню таможенника России. Эскизный проект, занявший первое место, будет воплощен в камне и размещен на территории Федеральной таможенной службы в Москве.

Отметим, что в России уже есть один памятник киногерою, ставшему символом таможни, он стоит в Кургане. В честь Павла Верещагина назван таможенный патрульный корабль, несущий службу в порту Владивостока. Кроме того, над могилой актера Павла Луспекаева, сыгравшего Верещагина, в Санкт-Петербурге шефствуют таможенники Северо-Запада.