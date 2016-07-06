Форма поиска по сайту

06 июля 2016, 11:31

В Москве могут установить памятник Александру Солженицыну

Фото: m24.ru/Виктория Виатрис

В столице может появиться памятник писателю Александру Солженицыну. Заявку об установке памятника готовы рассмотреть в комиссии по монументальному искусству, сообщает Агентство "Москва".

Председатель комиссии Игорь Воскресенский отметил, что до сих пор подобных обращений не поступало, но обсудить его в комиссии готовы.

Ранее сообщалось, что к 100-летию со дня рождения писателя в столице установят памятник и мемориальную доску. Предполагается, что монумент будет находиться в Таганском переулке.

Александр Солженицын – русский писатель, драматург, публицист, поэт, общественный и политический деятель, живший и работавший в СССР, Швейцарии, США и России, лауреат Нобелевской премии по литературе, автор произведений "Архипелаг ГУЛАГ", "Один день Ивана Денисовича", "Раковый корпус", "Матренин двор".

В конце июня в рамках реконструкции Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына приступили к строительству здания музея.

Отметим, в Доме русского зарубежья представлены экспонаты, касающиеся отечественных деятелей культуры, которые оказались за пределами родины. Кроме того, каждый год здесь вручают литературную премию Александра Солженицына.

