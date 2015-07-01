Власти Москвы пока не определились с местом для памятника князю Владимиру

Фото: m24.ru/Александр авилов

Столичные власти пока не приняли окончательного решения о месте установки памятнику князю Владимиру, рассказал m24.ru глава комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

По его словам, вопрос о переносе памятника с Воробьевых гор будет обсуждаться на заседании комиссии 14 июля. Депутат напомнил, что с предложением рассмотреть другие места для установки памятника в Мосгордуму обратилось Российское военно-историческое общество .

Как отметил в разговоре с m24.ru заместитель исполнительного директора РВИО Владислав Кононов, общество совместно с городскими властями работает над поиском альтернативных площадок для установки памятника.

"По нашему обращению было принято решение по установке памятника князю Владимиру на Воробьевых горах. Решение было формализовано в соответствующий нормативно-правовой акт. Около месяца назад мы обратились в МГД с предложением рассмотреть альтернативные варианты установки памятника. До сегодняшнего дня юридически решение по установки памятника на Воробьевых горах никто не принимал", - пояснил он.

Напомним, ранее советник мэра и советник патриарха по строительству Владимир Ресин заявил, что на Воробьевых горах памятника точно не будет. об этом m24.ru сообщила пресс-секретарь депутата Госдумы Елена Ибрагимова.

"Владимир Ресин заявил, что Воробьевы Горы больше не рассматриваются в качестве площадки для установки памятника", - сказала она.

Также Ресин отметил, что нецелесообразно ставить памятник Владимиру на Лубянской площади.

Напомним, памятник князю Владимиру планируют установить к 1000-летию со дня смерти крестителя Руси.

Первоначально местом для его установки выбрали Воробьевы горы. Рекомендацию историков, священнослужителей и общественных деятелей по установке памятника именно на Воробьевых горах в октябре поддержала комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме.

Позднее Российское военно-историческое общество обратилось в МГД с просьбой рассмотреть другие возможные площадки для установки памятника. Как пояснил заместитель исполнительного директора РВИО Владислав Кононов, выбрана была наиболее подходящая площадка. "Но появились голоса специалистов, которые говорят, что есть риски", – отметил он.

По словам Кононова, памятник князю Владимиру должен быть полностью компромиссным и объединяющим началом. "До подтверждения рисков, чтобы не терять времени, мы обратились в Мосгордуму, чтобы они рассмотрели альтернативные площадки размещения", – подчеркнул представитель РВИО.