Ядовитое зелье: как отличить настоящий алкоголь от суррогата

Как отличить настоящий алкоголь от подделок

В Красноярском крае 14 человек погибли после употребления суррогатного алкоголя. Большую часть поддельного спиртного производили на территории Московской области, а затем отправляли в регионы, сообщает телеканал "Москва 24".

Число пострадавших от отравлений суррогатным алкоголем в Красноярском крае продолжает расти, 30 человек, в том числе пять подростков, находятся в больнице. Несколько предполагаемых дилеров арестованы, но насколько широка сеть, пока неясно.

"По предварительным данным, крупные партии этого алкоголя, по сути смертельного зелья, поступали из столичного региона. Затем через наработанную сеть дилеров в Красноярске через интернет-сеть осуществлялась продажа этого суррогатного алкоголя уже населению", – сказала помощник руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю Лариса Нейланд.

В Москве и области обнаружили подпольные цеха по изготовлению суррогатного алкоголя. Бутлегеры готовили отравленное спиртное в ангаре на автостоянке и на бывшем фарфоровом заводе. Более 200 тысяч бутылок было готово к отправке в регионы для реализации, в том числе через интернет.

Согласно экспертизе, контрафактный алкоголь, который выпили красноярцы, содержал метиловый спирт, который является смертельным ядом для человека.

"При приеме даже 50 граммов вещества, содержащего метанол, тем более 100 или 150 граммов, начинается заболевание: слабость, боли в желудке, тошнота, рвота", – отметил главный токсиколог Минздрава РФ Юрий Остапенко.

"Московский патруль": Суррогатный алкоголь из Москвы попал в Сибирь

Однако паленый горячительный напиток не всегда содержит метанол. По словам экспертов, подпольная алкогольная мафия чаще всего работает аккуратно и с более безобидными примесями, такими как красители, растворители или даже пестициды.

"В прошлом году виски завезли всего 40 миллионов литров в Россию, а продали 55 миллионов. Вот 15 миллионов – это минимум, то, что попало в точку учета Росстата, а сколько помимо Росстата, сколько через интернет продается! Если вы собрались купить хороший алкоголь, идите в хороший магазин", – подчеркнул глава центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

При покупке алкоголя необходимо обратить внимание на акцизную марку. На ней должна быть изображена голограмма, которая переливается на свету, а в бумагу вшита фольга. Такую же можно увидеть и на деньгах. Но главный критерий качества алкоголя – это его цена. Государство установило жесткие лимиты на стоимость спиртного в розницу. С учетом всех наценок бутылка водки должна стоить не менее 230 рублей за 0,5 литра, коньяк – от 400 рублей, вино от 130 рублей, а виски, ром, джин и текила от 800 рублей.



Напомним, в Подмосковье нашли склад с поддельным алкоголем. Как сообщили в МВД, оперативники провели спецоперацию на территории одного из оптово-продовольственных центров. В один из цехов привозили готовую поддельную продукцию, где ее сортировали по партиям, после чего направляли в магазины.

По заключению экспертов, в бутылках с виду элитного спиртного содержался метиловый спирт. Полиция ищет причастных к производству и сбыту опасной продукции.

Проверки алкогольного рынка проходят сейчас по всей стране из-за отравлений в Красноярске.

Ранее m24.ru сообщало, что Роспотребнадзор просил запретить торговлю алкогольной продукцией на 14 интернет-ресурсах, на которых продают некачественные дубликаты элитного спиртного.

До этого Следственный комитет России по Красноярскому краю просил ограничить доступ к сайтам по продаже алкоголя из-за угрозы жизни и здоровью граждан. Обращения были направлены в прокуратуру, Роспотребнадзор и Роскомнадзор.