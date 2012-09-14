Москвичи будут платить за отопление круглогодично

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти выбрали прежнюю систему оплаты за отопление. Это значит, что москвичи, как и раньше, будут производить платеж за тепло круглый год, ежемесячно - до 10-го числа следующего месяца. Об этом говорится в постановлении, подписанном мэром Сергеем Собяниным.

Многие жители города недовольны тем, что их заставляют платить за отопление летом. Однако некоторые эксперты солидарны с подобным решением властей, ведь резкий рост квартплаты только в отопительный сезон вызвал бы еще больше возмущений.

"Большинство граждан живут от зарплаты до зарплаты, пиковые нагрузки им крайне не удобны. Организациям, производящим тепло, тоже будет невыгодно, если жильцы начнут оплачивать услуги только в отопительный сезон", - заявил сопредседатель движения "Жилищная солидарность", помощник уполномоченного по правам человека в Москве Вячеслав Гуменюк.

По мнению председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, оплачивать тепло лишь в отопительный сезон выгодно, если во всех жилых зданиях будут установлены счетчики.

Правда, в большинстве домов пока не предусмотрена система, позволяющая отключить батареи или снизить уровень отопления, пишут "Известия".

Напомним, тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Москве выросли с 1 сентября на 1,7%. Это второе повышение тарифов в 2012 году, первое состоялось 1 июля. Изменения коснулись только тепло- и водоснабжения, остальные услуги будут предоставлять по прежним расценкам.

