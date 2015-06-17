Форма поиска по сайту

17 июня 2015, 10:15

В Мытищах из-за аварии без холодной воды остались 6 домов

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

В Мытищенском районе без холодной воды остались 6 домов, сообщает пресс-служба подмосковного ГУ МЧС.

Сообщение об аварии спасателям поступило в 08.24. В зону отключения попали 6 домов различной этажности на улице Летная.

Для устранения неполадок спасатели привлекли 10 человек, 3 единицы техники. Как отметили в пресс-службе, в ближайшее время снабжение будет восстановлено.

Напомним, в марте остались без горячего водоснабжения более десятка жилых домов в Перове. Оттаивание почвы привело к подвижке грунта, которая нарушила строительную конструкцию центрального теплового пункта на улице Металлургов

отключения воды мытищи авария чп мо

