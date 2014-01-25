В подмосковном Лыткарино 35 тысяч человек остались без отопления

Почти 200 домов в Лыткарино остались без тепла

В подмосковном Лыткарино из-за аварии в котельной 35 тысяч человек остались без отопления. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Московской области.

"В результате скачка напряжения произошел гидроудар и порыв трубы на котельной №1", – говорится на сайте спасателей.

Без тепла остались 189 домов, в которых проживает около 35 тысяч человек. Также отопление отсутствует в 6 школах, 11 детских садах и одном колледже.

Как отметила министр соцзащиты населения Московской области Ольга Забралова, пока температура в помещениях соответствует норме, дома не успели остыть.

"Мы также обзваниваем пожилых людей, которые находятся у нас на соцобслуживании. В случае необходимости – им будет оказана помощь и предложено разместиться в наших социально-реабилитационных центрах", – подчеркнула министр.

На месте ЧП начаты ремонтные работы. Теплоснабжение планируют восстановить к 18.00-19.00 25 января.

В случае необходимости МЧС просит граждан обращаться в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8(499)743-02-72, а также по телефону спасения – 01, с мобильного – 112.