Pharaoh, музыка Чайковского в соборе и "Дары Азербайджана": чем заняться в выходные

Концерт Pharaoh, фестиваль "Дары Азербайджана" и выставка фотографий со всей страны: редакция портала Москва 24 выбрала лучшие события грядущего уикенда.
Концерт "Музыка русского балета"
Фото: belcantofund.com
Чайковский в Кафедральном соборе... Здесь ничего особо не нужно объяснять. Если вам хочется прикоснуться к чему-то вечному, что было создано 150 лет назад, но приводит в восторг и поныне – отправляйтесь на этот концерт.
Произведения из "Лебединого озера", "Щелкунчика", "Спящей красавицы" исполнят (в том числе, и на органе) лауреаты международных конкурсов.
Где: Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла
Когда: 20 октября
Концерт Pharaoh
Снимок с видео YouTube/[URLEXTERNAL=http://www.youtube.com/watch?v=bC6jwIak29U]Dead Dynasty
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Его клипы собирают миллионы просмотров на YouTube, а треки постоянно становятся лидерами скачиваний в iTunes. В эту субботу 22-летняя звезда новой школы русского рэпа не только представит свежие треки с последнего альбома PHUNERAL, но и не забудет про давно "выстрелившие" хиты.
Где: Adrenaline stadium
Когда: 20 октября
Фестиваль "Осенние дары Азербайджана"
Прямо в центре столицы, на Тверской площади проходит фестиваль "Осенние дары Азербайджана". В нескольких павильонах размещаются мастерские народных промыслов, где можно посмотреть на работу ткачей ковров, увидеть, как происходит гравировка по металлу и роспись по керамике и стаканам, научиться делать национальный женский головной убор кялагаи.
Естественно, есть и зона национальной кухни, где проводят уроки по приготовлению кутабов, а рядом желающих знакомят с народными танцами и игрой на инструментах. Для самых маленьких гостей проходят спектакли по мотивам традиционных азербайджанских сказок.
Где: Тверская площадь
Когда: до 21 октября
"Хеллоуин"
Видео: YouTube/Universal Pictures Russia
Можем уже потихоньку начинать готовиться к самой ужасной ночи года! Поможет нам в этом вышедшее в прокат спустя 40 лет продолжение легендарного хоррора "Хеллоуин". Та самая Джейми Ли Кертис возвращается на экран в роли живущей в затворничестве Лори Строуд. Она одержима мыслями о маньяке в маске. И опасения ее не напрасны: Майкл Майерс сбегает из психбольницы, и игра в кошки-мышки начинается снова...
Где: московские кинотеатры
Маркет "4 сезона"
Все, как вы любите: огромное количество авторских украшений, одежды, аксессуаров для дома, сладостей, выпечки и не только. Организаторы handmade-ярмарки также подготовили мастер-классы для тех, кто мечтает раскрыть свой творческий потенциал и узнать полезные секреты из первых рук.
Где: Хлебозавод №9
Когда: 20-21 октября
Выставка "Созидая, не разрушай!"
Темой экспозиции стала защита окружающей среды, и организаторам со всей страны прислали более четырех тысяч работ. Самому младшему участнику – три года, самому старшему – 76 лет. Жюри отобрало около 200 фотографий и рисунков.
Выставка разделена на четыре части, согласно номинациям конкурса: "Дыхание природы", "Эко-Око: экологическая проблема рядом с тобой", "Мир в твоих руках: успешные инициативы и проекты по решению экологических проблем", а также "Человек и животные: живем в гармонии и согласии".
Где: Дарвиновский музей
Когда: 9 октября – 29 ноября