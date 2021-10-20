Pharaoh, музыка Чайковского в соборе и "Дары Азербайджана": чем заняться в выходные

Концерт Pharaoh, фестиваль "Дары Азербайджана" и выставка фотографий со всей страны: редакция портала Москва 24 выбрала лучшие события грядущего уикенда.

Концерт "Музыка русского балета"

Чайковский в Кафедральном соборе... Здесь ничего особо не нужно объяснять. Если вам хочется прикоснуться к чему-то вечному, что было создано 150 лет назад, но приводит в восторг и поныне – отправляйтесь на этот концерт.

Произведения из "Лебединого озера", "Щелкунчика", "Спящей красавицы" исполнят (в том числе, и на органе) лауреаты международных конкурсов.

Где: Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла

Когда: 20 октября

Концерт Pharaoh

Снимок с видео YouTube/[URLEXTERNAL=http://www.youtube.com/watch?v=bC6jwIak29U]Dead Dynasty

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Его клипы собирают миллионы просмотров на YouTube, а треки постоянно становятся лидерами скачиваний в iTunes. В эту субботу 22-летняя звезда новой школы русского рэпа не только представит свежие треки с последнего альбома PHUNERAL, но и не забудет про давно "выстрелившие" хиты.

Где: Adrenaline stadium

Когда: 20 октября

Фестиваль "Осенние дары Азербайджана"

Прямо в центре столицы, на Тверской площади проходит фестиваль "Осенние дары Азербайджана". В нескольких павильонах размещаются мастерские народных промыслов, где можно посмотреть на работу ткачей ковров, увидеть, как происходит гравировка по металлу и роспись по керамике и стаканам, научиться делать национальный женский головной убор кялагаи.

Естественно, есть и зона национальной кухни, где проводят уроки по приготовлению кутабов, а рядом желающих знакомят с народными танцами и игрой на инструментах. Для самых маленьких гостей проходят спектакли по мотивам традиционных азербайджанских сказок.

Где: Тверская площадь

Когда: до 21 октября

"Хеллоуин"

Видео: YouTube/Universal Pictures Russia



Можем уже потихоньку начинать готовиться к самой ужасной ночи года! Поможет нам в этом вышедшее в прокат спустя 40 лет продолжение легендарного хоррора "Хеллоуин". Та самая Джейми Ли Кертис возвращается на экран в роли живущей в затворничестве Лори Строуд. Она одержима мыслями о маньяке в маске. И опасения ее не напрасны: Майкл Майерс сбегает из психбольницы, и игра в кошки-мышки начинается снова...

Где: московские кинотеатры

Маркет "4 сезона"

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Все, как вы любите: огромное количество авторских украшений, одежды, аксессуаров для дома, сладостей, выпечки и не только. Организаторы handmade-ярмарки также подготовили мастер-классы для тех, кто мечтает раскрыть свой творческий потенциал и узнать полезные секреты из первых рук.

Где: Хлебозавод №9

Когда: 20-21 октября

Выставка "Созидая, не разрушай!"

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Темой экспозиции стала защита окружающей среды, и организаторам со всей страны прислали более четырех тысяч работ. Самому младшему участнику – три года, самому старшему – 76 лет. Жюри отобрало около 200 фотографий и рисунков.

Выставка разделена на четыре части, согласно номинациям конкурса: "Дыхание природы", "Эко-Око: экологическая проблема рядом с тобой", "Мир в твоих руках: успешные инициативы и проекты по решению экологических проблем", а также "Человек и животные: живем в гармонии и согласии".

Где: Дарвиновский музей

Когда: 9 октября – 29 ноября