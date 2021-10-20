Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

19 октября, 00:35

Pharaoh, музыка Чайковского в соборе и "Дары Азербайджана": чем заняться в выходные

отдых культура

Концерт Pharaoh, фестиваль "Дары Азербайджана" и выставка фотографий со всей страны: редакция портала Москва 24 выбрала лучшие события грядущего уикенда.

Концерт "Музыка русского балета"

Фото: belcantofund.com

Чайковский в Кафедральном соборе... Здесь ничего особо не нужно объяснять. Если вам хочется прикоснуться к чему-то вечному, что было создано 150 лет назад, но приводит в восторг и поныне – отправляйтесь на этот концерт.

Произведения из "Лебединого озера", "Щелкунчика", "Спящей красавицы" исполнят (в том числе, и на органе) лауреаты международных конкурсов.

Где: Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла
Когда: 20 октября

Концерт Pharaoh

Снимок с видео YouTube/[URLEXTERNAL=http://www.youtube.com/watch?v=bC6jwIak29U]Dead Dynasty
[/URLEXTERNAL]

Его клипы собирают миллионы просмотров на YouTube, а треки постоянно становятся лидерами скачиваний в iTunes. В эту субботу 22-летняя звезда новой школы русского рэпа не только представит свежие треки с последнего альбома PHUNERAL, но и не забудет про давно "выстрелившие" хиты.

Где: Adrenaline stadium
Когда: 20 октября

Фестиваль "Осенние дары Азербайджана"

Фото: depositphotos/yana-komisarenko@yandex.ru

Прямо в центре столицы, на Тверской площади проходит фестиваль "Осенние дары Азербайджана". В нескольких павильонах размещаются мастерские народных промыслов, где можно посмотреть на работу ткачей ковров, увидеть, как происходит гравировка по металлу и роспись по керамике и стаканам, научиться делать национальный женский головной убор кялагаи.

Естественно, есть и зона национальной кухни, где проводят уроки по приготовлению кутабов, а рядом желающих знакомят с народными танцами и игрой на инструментах. Для самых маленьких гостей проходят спектакли по мотивам традиционных азербайджанских сказок.

Где: Тверская площадь
Когда: до 21 октября

"Хеллоуин"

Видео: YouTube/Universal Pictures Russia


Можем уже потихоньку начинать готовиться к самой ужасной ночи года! Поможет нам в этом вышедшее в прокат спустя 40 лет продолжение легендарного хоррора "Хеллоуин". Та самая Джейми Ли Кертис возвращается на экран в роли живущей в затворничестве Лори Строуд. Она одержима мыслями о маньяке в маске. И опасения ее не напрасны: Майкл Майерс сбегает из психбольницы, и игра в кошки-мышки начинается снова...

Где: московские кинотеатры

Маркет "4 сезона"

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Все, как вы любите: огромное количество авторских украшений, одежды, аксессуаров для дома, сладостей, выпечки и не только. Организаторы handmade-ярмарки также подготовили мастер-классы для тех, кто мечтает раскрыть свой творческий потенциал и узнать полезные секреты из первых рук.

Где: Хлебозавод №9
Когда: 20-21 октября

Выставка "Созидая, не разрушай!"

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Темой экспозиции стала защита окружающей среды, и организаторам со всей страны прислали более четырех тысяч работ. Самому младшему участнику – три года, самому старшему – 76 лет. Жюри отобрало около 200 фотографий и рисунков.

Выставка разделена на четыре части, согласно номинациям конкурса: "Дыхание природы", "Эко-Око: экологическая проблема рядом с тобой", "Мир в твоих руках: успешные инициативы и проекты по решению экологических проблем", а также "Человек и животные: живем в гармонии и согласии".

Где: Дарвиновский музей
Когда: 9 октября – 29 ноября

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать