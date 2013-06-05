От мангала до воздушного шара: отдых напрокат в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Несколько дней назад в Москве открылись пункты проката велосипедов. Это хорошая возможность прокатиться для тех, кто живет в стесненных обстоятельствах: снимает жилье, либо жилплощадь не позволяет держать в квартире "педального коня".

M24.ru рассказывает где и почем москвичи могут взять напрокат другие предметы для активного и не очень активного отдыха. Мегаполис в этом смысле – просто подарок, где количество и варианты услуг исчисляются даже не сотнями, а уже тысячами.

В первую очередь стоит напомнить, что столичные власти благоустраивают так называемые особо охраняемые природные территории Москвы, в частности, парки. Здесь пришедшие на отдых могут взять напрокат спортивный инвентарь (бадминтон, мячи для различных видов спорта, аксессуары для настольного тенниса и т.д.). Во всех парках, где есть пруды или озера, где работает прокат лодок и катамаранов. А в некоторых, например, в заповеднике "Царицыно", можно арендовать и моторную лодку с персональным спасателем.

Фото: ИТАР-ТАСС

Не остались без внимания и любители рыбалки. Так, в Серебряном бору в парке "Покровское-Стрешнево" можно взять напрокат не только удочку или снасть, но и емкость для улова, а также есть возможность купить наживку.

Что касается зон для пикников в столице, то придется постоять в очереди. Несмотря на то, что таких площадок в Москве более 200, и продолжают открываться новые, спрос на "ужин на природе" настолько велик, что в сезон места под пикник сдаются по записи.

Те, кто не хочет ждать своей очереди, предпочитают просто выехать за город. Однако в Подмосковье нет такой инфраструктуры, как в столице, и если отсутствуют необходимые аксессуары, начиная от кухонной утвари, заканчивая раскладными стульями, то выходные будут испорчены. Здесь отдыхающему помогут частные пункты проката. Как правило, такие организации предоставляют не только шампуры, мангалы и посуду, но и столы, стулья, ширмы, шатры и даже экзотические вещи вроде канделябров, коктейльных столов, кожаных диванов и барных стоек. И, разумеется, поскольку хороший отдых невозможен без музыки, в тех же пунктах проката, как правило, можно взять и аудио-, видео- и бытовую технику.

Фото: ИТАР-ТАСС

Диапазон цен здесь широк. К примеру, прокат одного шампура обойдется в 15 – 20 рублей, решетки-гриль – около 50 рублей. Ну, а вещи "посерьезнее", скажем, казан с печкой будет стоить уже полторы тысячи рублей. Цены указываются за сутки или за двое суток (выходные) проката.

Для тех, кто предпочитает более туристический вариант, есть возможность взять напрокат палатки, спальники, надувные матрасы и проч. Разброс цен и здесь весьма велик – в зависимости от качества арендуемого товара. Однако пунктов проката такого снаряжения не очень много ввиду нерентабельности.

Не стоит забывать, что необходимо будет внести залог, часто равный стоимости самой вещи. Залог не возвращается, если вещь сильно испачкана либо сломана. Кроме того, желательно с собой иметь паспорт и знать, что сумма залога часто зависит от прописки. Если москвичам фирма сдаст предметы по стандартному прейскуранту, то иногородним придется оставить в залог значительно большую сумму.

Фото: ИТАР-ТАСС

Отдельный вопрос – экзотический отдых. В последние годы растет спрос на катание на яхтах, катерах, гидроциклах и т.д. Соответственно, появляются и предложения. Однако такой отдых недешев.

К настоящему моменту в столичном регионе – Москве и Подмосковье – функционируют не менее 20 яхт-клубов, где напрокат дают практически любое плавательное средство. Но если аренда обычной лодки на московском городском пруду стоит около 6 рублей за минуту, то скоростной катер обойдется уже от 120 рублей за минуту.

Около десятка крупных яхт-клубов предоставляют парусные суда в аренду вместе со шкипером. Такое удовольствие стоит 50–300 долларов и будет зависеть от характеристик арендуемой яхты, длительности прогулки и уровня яхт-клуба.

Фото: ИТАР-ТАСС

Также москвичи могут взять напрокат воздушный шар. Правда, такие услуги оказываются только в Подмосковье – самые близкие к столице полетные зоны расположены в районах Дмитрова, Истры и Жуковского. Цены также зависят от длительности и вариантов полета, количества человек, времени года и так далее. Но минимальная цена воздушной прогулки - около 10 тысяч рублей. Верхний порог стоимости ограничивается только фантазией и кошельком заказчика.

Текст подготовлен по материала из открытых источников.