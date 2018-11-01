Куда сорваться на выходные в ноябре: 5 отличных вариантов

Впереди три дня отдыха в честь Дня народного единства. Их можно провести дома за хорошим сериалом и чашкой чая, а можно отправиться в небольшое путешествие и на время забыть о наступающей зиме. Второй вариант нам нравится больше, и поэтому вместе со специалистами международного туристического метапоиска momondo.ru мы выбрали пять мест, где получится незабываемо провести длинные выходные.

Ереван

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Древняя столица Армении в этом году отметила свое 2800-летие, и это отличный повод познакомиться с городом. Двух-трех дней вполне достаточно, чтобы осмотреть главные достопримечательности: прогуляться по центральной площади, переливающейся всеми оттенками туфа, пройтись по новенькому Северному проспекту, посидеть в одном из кафе у здания оперного театра, подняться по ступенькам знаменитого Каскада, чтобы взглянуть на пройденный путь с высоты и, если повезет с погодой, сфотографировать Арарат, гордо возвышающийся над страной.

А еще можно заглянуть в Национальный музей и картинную галерею – они находятся в одном здании на Площади Республики. Но все-таки Ереван – это не столько про достопримечательности, сколько про атмосферу. Поэтому можно смело захлопнуть путеводитель и отправиться навстречу приключениям без подсказок.

Стоимость перелета из Москвы на ноябрьские выходные на одного человека: от 14,1 тысячи рублей.

Стоимость проживания: от 1,4 тысячи рублей за одну ночь в двухместном номере отеля 3*.

Бухарест

Столица Румынии часто становится отправной точкой в романтическом путешествии по Трансильвании. Однако и без этого продолжения Бухарест заслуживает внимания. Это отличное направление для небольшой трехдневной "передышки" от трудовой рутины. Длинных ноябрьских выходных хватит как раз на то, чтобы прогуляться по улицам Старого города и прочитать в них историю: вот Триумфальная арка, построенная после Первой мировой, вот ресторан, где подписали Бухарестский мир, вот роскошный отель, где когда-то восседал советский посол... Тихие сады и парки города – отличное место, чтобы отдохнуть от долгой прогулки и подумать о вечном. Ну а полутайные бары с шумными вечеринками идеальны для тех, кто хочет забыть обо всем, познакомиться с новыми людьми и уйти в отрыв.

Стоимость перелета из Москвы на ноябрьские выходные на одного человека: от 25,5 тысячи рублей.

Стоимость проживания: от 1,7 тысячи рублей за одну ночь в двухместном номере отеля 3*.

Мюнхен

Выходные в столице Баварии могут пройти совершенно по-разному. Можно, например, засесть в уютных барах и попробовать все сорта пива, до которых дотянутся руки. Или, наоборот, чинно проводить вечера в "мишленовских" ресторанах, где ужин стоит, как перелет из Москвы в Мюнхен в одну сторону.

Для долгих прогулок по центру города пока еще не нужно заматываться в десятки шарфов, так что любителям архитектуры тоже будет, чем заняться. Впрочем, променады по местным бутикам окажутся не менее интересными и увлекательными, шопоголики со всего мира не дадут соврать. Лучше всего, конечно, постараться совместить в одной поездке все грани Мюнхена и всего за три дня "заработать" двухнедельный объем впечатлений!

Стоимость перелета из Москвы на ноябрьские выходные на одного человека: от 17,7 тысячи рублей.

Стоимость проживания: от 3,7 тысячи рублей за одну ночь в двухместном номере отеля 3*.

Калининград

Калининград выбирают, когда хочется прикоснуться к Европе, не выезжая из страны и не тратя баснословных средств на поездку. Вдохнуть бодрящий морской воздух, прогуляться в одиночестве по полуразрушенным замкам, посидеть в одном из уютных кафе Рыбной деревни, узнать что-то новое в Музее океана, открыть тайны величественных фортов – все это про Калининград.

Спокойный и размеренный, этот город станет отличной декорацией для неспешного отдыха – будь то небольшой соло-отпуск или семейное путешествие, романтическая вылазка для двоих или трехдневная прогулка с близким другом и философическими беседами.

Стоимость перелета из Москвы на ноябрьские выходные на одного человека: от 11,2 тысячи рублей.

Стоимость проживания: от 1,6 тысячи рублей за одну ночь в двухместном номере отеля 3*.

Рим

Рим входит в десятку самых популярных мест на ноябрьские праздники. И не зря! Это подходящее направление для тех, кто хочет еще чуть-чуть оттянуть наступление суровой зимы: температура воздуха достигает 20 градусов. При этом может полить легкий моросящий дождик, так что небольшой зонт захватить все же стоит. Зато взамен вы получите свободные места в кафе и ресторанах, отсутствие очередей в музеи, пустынные магазины... Получится без толкотни подняться по Испанской лестнице и сэкономить пару часов на входе в Колизей и Собор Святого Петра, а как бонус – ощутимо сниженные цены в гостиницах. Это ли не идеальные римские каникулы?

Стоимость перелета из Москвы на ноябрьские выходные на одного человека: от 21,9 тысячи рублей.

Стоимость проживания: от 1,7 тысячи рублей за одну ночь в двухместном номере отеля 3*.