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Москва 24

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23 июля 2014, 15:46

Участковые будут отчитываться перед жителями прямо во дворах

отчеты жители участковые

Участковые станут отчитываться о своей работе перед жителями во дворах

Участковые станут отчитываться о своей работе в московских дворах, сообщает "Москва FM". Ранее встречи с жителями проходили в опорных пунктах полиции. Решение об их переносе принято на расширенном совещании участковых уполномоченных и подразделений по делам несовершеннолетних 21 июля.

О встречах жителям будут сообщать заранее, расклеивая объявления. Мероприятия будут проходить во внерабочее время - после 19.00.

"В летний период участковые будут приходить во дворы и отчитываться о своей работе. Люди в привычной для себя обстановке, сидя на лавочке в своем дворе, заслушают отчет об их деятельности, зададут вопросы", - рассказала в эфире радиостанции председатель комиссии по безопасности Мосгордумы Инна Святенко.

На ближайшей встрече, которая пройдет в августе, участковые расскажут о проделанной работе за первое полугодие. Ожидается, что встречи во дворах улучшат отношения москвичей и полиции и повысят безопасность в районах Москвы.

"Это приведет к тому, что людей на мероприятие придет больше. Есть надежда на то, что можно будет какие-то вопросы решить на месте", - сказала Святенко.

Сейчас отчеты о работе представляют в участковых пунктах полиции раз в полгода, информация о них регулярно появляется на сайте ведомства.

Как пишут "Известия", встречи в подобном формате уже проводились в районах ЮАО. Как показала практика, такой формат более удобен для жителей. Мероприятие проходило во дворе одной из местных школ, на нем присутствовали около 100 жителей.

При этом разместить такое количество людей в районном отделении внутренних дел было бы невозможно. На этих встречах присутствовал не только сам участковый, но и его руководитель. По обращениям граждан были отданы прямые распоряжения о том, какие меры надо принять и до какого числа отчитаться.

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