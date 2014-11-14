По московским меркам: Полная иллюминация

Сетевое издание M24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. Гуляя по какому парку можно одновременно осмотреть 900 скульптур? Самый большой океанариум - где он? Какие пруды хранят память о Смутном времени? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".

Особый шарм столице придает ночное освещение: некоторые даже говорят, что ночью Москва становится совсем другой. Для обеспечения архитектурно-художественной подсветки в городе работают порядка 118 тысяч световых приборов, находящихся в ведении ГУП "Моссвет". И это не считая 418 тысяч светильников и 286 тысяч опор наружного освещения.

Копнув в историю, мы сможем найти места в столице, которые дольше всех "купаются" в лучах электрических фонарей. Речь идет прежде всего о Тверской — первой московской улице, озаренной электрическим светом еще в далеком 1892 году. При этом в источниках есть упоминания о том, что девятью годами ранее, во время коронации императора Александра III, при помощи дуговых ламп была освещена площадь вокруг Храма Христа Спасителя, а еще раньше — в 1880-м — горожане приветствовали включение первых московских фонарей в саду "Эрмитаж".

Сегодня Тверская улица продолжает радовать москвичей и гостей города во время вечерних и ночных прогулок. Она озарена теплым белым светом, который удачно подчеркивает фронтоны, барельефы и другие архитектурные элементы фасадов и придает зданиям эффектный объем. Цветом ночного освещения улица напоминает Большой театр.

Что касается остального мира, считается, что первый уличный электрический фонарь появился немногим ранее московских рекордсменов. Особенно приятно, что это тоже произошло в нашей стране. Электрический прибор, созданный изобретателем Александром Лодыгиным, осветил Одесскую улицу Санкт-Петербурга в 1873 году.

Среди городов мира на сегодняшний день наиболее освещенными считаются Нью-Йорк, Париж, Токио, Мехико и Лондон. Чаще всего во главе списка оказывается мировой центр развлечений — Лас-Вегас. Город, занимающий относительно небольшую площадь (около 350 квадратных километров) освещают примерно 24 тысячи неоновых электрических линий.