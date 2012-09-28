"Известия": Ранее судимые не смогут получить разрешение на оружие

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство внутренних дел намерено внести в закон "Об оружии" поправки, запрещающие ранее судимым гражданам получать лицензию на оружие. Но под запрет попадут не все, а только те, кто ранее совершал преступления "против личности, общественного порядка и общественной безопасности, совершенные умышленно".

Однако под запрет не попадают преступления против собственности – граждане, совершившие грабеж, разбой или вымогавшие деньги, могут взять в руки оружие, пишет газета "Известия". Толчком к внесению поправок в закон послужила история двух охотников из Ульяновской области, которые не смогли продлить лицензию на нарезное оружие из-за административного наказания, связанного с нарушениями правил хранения и перевозки оружия.

Конституционный суд постановил изменить некоторые положения закона, и, следуя поправкам, лица, совершившие административное правонарушение, могут получить лицензию.

Напомним, что разрешение на оружие не могут получить несовершеннолетние, лица, страдающие алкоголизмом, наркоманией, имеющие непогашенную судимость, не прошедшие специальные курсы и те, кому запрещено это судом и медкомиссией.

Однако эксперты расходятся во мнениях касательно поправок – одни считают, что нельзя пожизненно ограничивать право человека на ношение зарегистрированного оружия, другие считают, что эта мера необходима.

Другие материалы газеты "Известия"