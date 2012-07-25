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Политика

25 июля 2012, 13:41

Торшин предложил вооружить население пистолетами

оружие Александр Торшин власть

Россиянам, возможно, разрешат носить короткоствольное оружие в целях самообороны. Соответствующий законопроект предложил вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин

Первый вице-спикер Совета федерации Александр Торшин предложил ввести в России свободный оборот короткоствольного оружия.
Соответствующий законопроект сенатор собирается подготовить уже осенью, а пока сообщает, что продажа населению такого вида оружия принесет бюджету 1 трлн рублей за пять лет, сообщает газета «Коммерсантъ».

24 июля в верхней палате прошла презентация экспертного доклада Александра Торшина «К вопросу о реформировании российского оружейного законодательства». Основной тезис документа – необходимость легализации в России короткоствольного оружия.

"Если человек не страдает психическими расстройствами, не алкоголик, не наркоман, то его надо подкрепить возможностью себя защитить,— сказал он.— А у тех, кто имеет злой умысел, эта проблема давно решена".

На сегодняшний день граждане имеют право приобретать гладкоствольное длинноствольное оружие, а также газовые пистолеты, баллончики со слезоточивым газом, электрошокеры и «огнестрельное оружие ограниченного поражения».

Торшин предлагает разрешить населению использовать в целях самообороны еще и пистолеты с револьверами. Он считает, что в России высокий уровень преступности, а правоохранительные органы защитить население не могут.

Приобретение короткоствольного оружия предлагается ограничить рядом правил.

"Они будут жестче, чем для гладкоствольного оружия,— пояснил сенатор.— К примеру, медсправку можно будет получить только в специализированной медицинской организации при МВД. Кроме того, будет введена возможность привлечения к ответственности человека, который незаконно выдал справку, в качестве соучастника преступления, если оно было совершенно с помощью пистолета".

Использование же травматического оружия сенатор предлагает запретить вовсе: "Оно ассоциируется у людей с далеко летящим кулаком, а ведь им можно легко убить".

Общественная палата и МВД выступили против изменения законодательства, также инициативу Торшина не поддержали многие его соратники из «Единой России».

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