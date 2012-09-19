Жителям новой Москвы не нужно регистрировать свое оружие заново

Фото: ИТАР-ТАСС

Жителям новых территорий столицы, являющимся владельцами оружия, не нужно заново регистрировать его в Москве.

"Гражданам на сегодняшний день не надо ничего менять", - заявил исполняющий обязанности главы центра лицензионно-разрешительной работы ГУ МВД по Москве Владимир Ермоченков.

Как сообщает РИА Новости, представитель полиции добавил, что по мере необходимости жители могут обращаться в полицию для продления лицензии на оружие. Напомним, не так давно МВД упорядочило систему получения и продления разрешений на различные виды оружия.

В пресс-службе столичной полиции сообщили, что сейчас на учете московской полиции состоит более 476 тысяч владельцев оружия, в их владении находится более 642 тысяч единиц оружия.

В целом по стране на руках у россиян имеется более пяти миллионов единиц зарегистрированного огнестрельного оружия. Кроме того, продано около двух миллионов травматических пистолетов и револьверов.