Полицейские обнаружили нарколабораторию и склад оружия в гараже

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Столичные полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили в гараже склад оружия и нарколабораторию, сообщила в пятницу пресс-служба главного управления МВД России по Москве. Также оперативниками был задержан 49-летний безработный москвич, подозреваемый в организации незаконного оборота оружия и наркотиков.

Задержанному принадлежал гараж, в котором обнаружили два револьвера, 5 пистолетов, автомат и карабин иностранного производства, запасные части к огнестрельному оружию, а также значительное количество боеприпасов. Также в ходе обыска в гараже были обнаружены лаборатория, устройства для выращивания наркотических растений и 500 грамм гашиша, марихуаны и конопли.

В отношении задержанного было заведено уголовное дело по статьям "Незаконные производство, сбыт наркотических средств" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов"