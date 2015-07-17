В фонде Горбачева опровергли резкое ухудшение здоровья экс-президента СССР

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Информация о том, что экс-президент СССР Михаил Горбачев частично парализован и проходит реабилитацию в одной из московских больниц, не соответствует действительности. Об этом МИА "Россия сегодня" заявил руководитель отдела международных связей и контактов с прессой в "Горбачев-фонде" Павел Палажченко.

"Все это неправда, Михаил Горбачев был вчера в фонде, была у него встреча с экспертами-международниками. Просто абсурд какой-то… Он не находится в больнице. Вчера мне звонили, я им это опроверг, тем не менее они эту так называемую новость дали в печать", – сказал Палажченко.

Стоит отметить, что информация о состоянии здоровья первого президента СССР регулярно появляется в СМИ. Но большая часть этих сообщений не подтверждаются.

Напомним, в начале марте на улице Куусинена автомобиль Горбачева попал в ДТП. В результате инцидента никто не пострадал.