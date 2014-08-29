Большинство россиян не ощущают ответственности за происходящее в стране - опрос

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Только около 41% россиян чувствуют свою ответственность за происходящее в стране. Таковы результаты опроса, проведенного ФОМ.

При этом отмечается, что степень ответственности у наших сограждан повышается с уменьшением социальной дистанции. Так, уже половина респондентов ощущает ответственность за происходящее на средней соцдистанции– в родном городе или селе, а 77% опрошенных сознательно относятся к жизни в своем доме или дворе.

Индекс "Гражданская ответственность" рассчитывается по ответам на три вопроса о готовности брать на себя ответственность за происходящее на ближней, средней и на дальней социальной дистанции.

Если респондент отвечает утвердительно, ответу присваивается 1 балл, отрицательный бал баллов не принесет. После этого набранная сумма баллов делится на 3 и умножается на 100. Таким образом, значение индекса "Гражданская ответственность" для каждого опрошенного может меняться от 0 до 100.

В ФОМе отметили, что среднее значение этого индекса по стране в мае 2014 года было равно 54 баллам, а к июлю увеличилось на 2 балла и составило 56 баллов.