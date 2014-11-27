За полгода "Активный гражданин" собрал 10 миллионов мнений москвичей

Фото: M24.ru

За полгода в рамках опросов проекта "Активный гражданин" было собрано около 10 миллионов мнений москвичей. Об этом в эфире канала "Москва 24" рассказала заместитель руководителя аппарат мэра и правительства Москвы Наталья Катаева.

"Никакая социологическая система, никакие опросы, которые не опирались на интернет, конечно, такой возможности не могли предоставить", - отметила она.

По ее словам, в "Активном гражданине" уже зарегистрировались 750 тысяч москвичей. За полгода существования проекта было проведено 322 электронных референдума, из них 75 общегородского масштаба.

"Очень многие из решений, которые по итогам опросов приняты властью к исполнению, уже реализованы. Часть длинных проектов находится в стадии реализации, о чем мы постоянно участникам "Активного гражданина" рассказываем", - добавила Катаева.