За полгода "Активный гражданин" собрал 10 миллионов мнений москвичей

Фото: M24.ru
За полгода в рамках опросов проекта "Активный гражданин" было собрано около 10 миллионов мнений москвичей. Об этом в эфире канала "Москва 24" рассказала заместитель руководителя аппарат мэра и правительства Москвы Наталья Катаева.
"Никакая социологическая система, никакие опросы, которые не опирались на интернет, конечно, такой возможности не могли предоставить", - отметила она.
По ее словам, в "Активном гражданине" уже зарегистрировались 750 тысяч москвичей. За полгода существования проекта было проведено 322 электронных референдума, из них 75 общегородского масштаба.
"Очень многие из решений, которые по итогам опросов приняты властью к исполнению, уже реализованы. Часть длинных проектов находится в стадии реализации, о чем мы постоянно участникам "Активного гражданина" рассказываем", - добавила Катаева.
История вопроса"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Приложение было разработано по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы.
За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.
В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.