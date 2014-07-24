75% "активных граждан" регулярно получают окружные газеты

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Результаты опроса, проведенного в приложении "Активный гражданин", показал, что почти 75% москвичей получают окружные газеты. При этом районные издания приходят только 70% жителей столицы.

Наиболее развито распространение окружных и районных газет в ЗеЛАО (86% и 80% соответственно) и СВАО (82% и 78%). Наименьшие показатели по распространению таких газет в ЦАО (66% и 63%) и ЮАО (69% и 65%).

По данным опроса, москвичи интересуются информацией о городских программах на территории округа и района, культурными и спортивными мероприятиями. Кроме того, 17% опрошенных читают отчеты о работе местных органов власти, столько же москвичей интересуются историей своего округа и района.

Практические советы, к примеру, как поступить в проблемной бытовой ситуации, интересуют 9% читателей окружных и районных газет. Меньше всего горожан интересуют интервью с руководителями окружных и районных служб и со знаменитостями районов и округов.

Напомним, что ранее проведенный опрос показал, что бесплатные районные газеты не читают 23% москвичей, при этом 38% просматривают их вскользь. Наибольшей популярностью районная печатная периодика пользуются у женщин и пожилых людей.

Приложение "Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство Москвы выносят на обсуждение пользователей важные для города вопросы. Отвечая на них, москвичи могут напрямую влиять на принимаемые властями решения. Опросы можно проходить в мобильном приложении, на сайте сервиса и в МФЦ..

Как работает приложение "Активный гражданин"

За участие в опросах респондентам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус "Активный гражданин" и доступ к магазину бонусов, где накопленные очки можно обменять на городские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи.