"Активные граждане" выберут формат фестиваля "Лучший город зимы"

Фото: m24.ru

Пользователи сервиса онлайн-референдумов "Активный гражданин" выберут формат мероприятий для фестиваля "Лучший город зимы". Соответствующий опрос опубликован в мобильном приложении.

Фестиваль пройдет в Москве уже во второй раз. Горожанам предлагают выбрать следующие варианты формата мероприятия: благотворительные мероприятия и музыкально-театрализованные шоу или концерты на площадках в центре Москвы и гастрономические ярмарки. Кроме того, "активные граждане" могут предложить и свой вариант.

Помимо этого, горожан спросят, где им будет удобнее всего посещать мероприятия фестиваля. Варианты ответов: в парках (например, Парк Горького, "Сокольники", "Фили"), на пешеходных зонах (Крымская набережная, улица Никольская, Столешников переулок) или на городских площадях (Тверская площадь, площадь Революции, Театральная площадь).

Напомним, что в прошлом году площадки фестиваля, в основном, находились в центре столицы. Власти хотят узнать, будет ли горожанам удобнее посещать мероприятия, если часть из них пройдет в округах. Ответить можно следующим образом: "да, не будет необходимости ездить в центр", "нет, мне нравится, когда мероприятия проходят в центре города", "мне все равно, лишь бы было интересно.



Также горожане выберут и продолжительность мероприятий фестиваля "Лучший город зимы":

15 минут

от 15 до 30 минут

от 30 минут до 1 часа

1 час и более.

Напомним, что ранее с помощью "Активного гражданина" москвичи поддержали введение в МФЦ стандарта предоставления услуг и предложили сделать вежливость основой общения сотрудников центров госуслуг столицы и граждан. Сергей Собянин утвердил требования для многофункциональных центров 13 сентября. Мэр подчеркнул, что власти сделали настоящую революцию в сфере оказания государственных услуг.

Новые возможности в приложении "Активный гражданин"

Опрос, касающийся работы многофункциональных центров, стартовал в "Активном гражданине" 9 сентября 2014 года. Москвичей спрашивали, нужно ли вводить единые правила работы для сотрудников много-функциональных центров.