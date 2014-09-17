"Активные граждане" выберут формат фестиваля "Лучший город зимы"

Фото: m24.ru
Пользователи сервиса онлайн-референдумов "Активный гражданин" выберут формат мероприятий для фестиваля "Лучший город зимы". Соответствующий опрос опубликован в мобильном приложении.
Фестиваль пройдет в Москве уже во второй раз. Горожанам предлагают выбрать следующие варианты формата мероприятия: благотворительные мероприятия и музыкально-театрализованные шоу или концерты на площадках в центре Москвы и гастрономические ярмарки. Кроме того, "активные граждане" могут предложить и свой вариант.
Помимо этого, горожан спросят, где им будет удобнее всего посещать мероприятия фестиваля. Варианты ответов: в парках (например, Парк Горького, "Сокольники", "Фили"), на пешеходных зонах (Крымская набережная, улица Никольская, Столешников переулок) или на городских площадях (Тверская площадь, площадь Революции, Театральная площадь).
Напомним, что в прошлом году площадки фестиваля, в основном, находились в центре столицы. Власти хотят узнать, будет ли горожанам удобнее посещать мероприятия, если часть из них пройдет в округах. Ответить можно следующим образом: "да, не будет необходимости ездить в центр", "нет, мне нравится, когда мероприятия проходят в центре города", "мне все равно, лишь бы было интересно.
Также горожане выберут и продолжительность мероприятий фестиваля "Лучший город зимы":
- 15 минут
- от 15 до 30 минут
- от 30 минут до 1 часа
- 1 час и более.
Напомним, что ранее с помощью "Активного гражданина" москвичи поддержали введение в МФЦ стандарта предоставления услуг и предложили сделать вежливость основой общения сотрудников центров госуслуг столицы и граждан. Сергей Собянин утвердил требования для многофункциональных центров 13 сентября. Мэр подчеркнул, что власти сделали настоящую революцию в сфере оказания государственных услуг.
Опрос, касающийся работы многофункциональных центров, стартовал в "Активном гражданине" 9 сентября 2014 года. Москвичей спрашивали, нужно ли вводить единые правила работы для сотрудников много-функциональных центров.
"Активный гражданин""Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах респондентам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус "Активный гражданин" и доступ к магазину бонусов, где накопленные очки можно обменять на городские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи.
Опросы можно проходить как в мобильном приложении, так и на сайте сервиса, а также через инфоматы в поликлиниках и в МФЦ.