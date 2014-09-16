Половина россиян уверены, что жить в России лучше, чем за рубежом - ВЦИОМ

Фото: M24.ru

Большинство россиян считают, что Россия во многом опережает Запад по уровню жизни. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Каждый второй россиянин (51%) уверен, что Россия - это страна, гарантирующая "жизнь в условиях личной безопасности". Такое же количество респондентов отметило, что в России можно "жить свободно - так, как хочется", и еще столько же уверены, что у россиян больше возможностей для того, чтобы есть качественные продукты питания, чем у людей в западных и восточных странах.

53% опрошенных считают, что Россия дает больше возможностей для правильного воспитания детей и ограждения их от дурного влияния, и только 11% сказали, что детей лучше воспитывать на Западе. При этом четверть участников опроса полагает, что шансы на это во всех странах равны.

Две трети россиян отмечают, что только в России легче всего поговорить с людьми по душам. Кроме того, 47% опрошенных убеждены, что в России можно интереснее всего проводить свободное время. Лишь каждый пятый опрошенный полагает, что приятного собеседника можно найти в любой точке мира.

Более благоприятные условия для открытия бизнеса в стране отметили 39% россиян, а 23% опрошенных считают, что легче заниматься предпринимательской деятельностью в западных странах. При этом около 44% респондентов отметили, что получать образование лучше всего в России, 30% уверены, что это лучше делать в Европе или Америке.

О том, что в России больше возможностей обеспечить свое материальное положение, заявляет 41% россиян, еще 41% придерживается мнения, что решить "жилищный вопрос" в России проще, чем на Западе.

По данным опроса, 42% россиян полагают, что за последние несколько лет число желающих уехать из России на постоянное место жительства в другую страну не изменилось. Однако 18% респондентов уверены, что таких людей сегодня больше, чем несколько лет назад, и 24% опрошенных считают, что количество уезжающих из России за последние несколько лет уменьшилось.