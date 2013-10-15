79% россиян считают ОСАГО полезной услугой - опрос

Фото: ИТАР-ТАСС

79 процентов россиян считают, что ОСАГО упрощает получение выплат при ДТП и является гарантией их получения. Такие выводы сделали специалисты ВЦИОМ по результатам проведенного опроса.

Главным критерием при выборе компании страховщика является надежность. Для 15 процентов респондентов таким фактором является размер страховых взносов, для 11 процентов - советы знакомых.

86 процентов опрошенных в целом удовлетворены качеством работы своей страховой компании. Стоимость услуг удовлетворяет 76 процентов респондентов. Более половины водителей довольны простотой и удобством урегулирования убытков. 60 процентов опрошенных признались, что никогда не меняли поставщика страховых услуг.

Комментарий эксперта Координатор федерации автовладельцев России Андрей Филин: Внесение изменений в систему автострахования в нашей стране возможно. ОСАГО – хороший инструмент, но его необходимо модернизировать. Привязка должна быть к человеку, а не к автомобилю. Во многих европейских странах такая система уже работает. К примеру, если столкнутся "запорожец" и Lamborgini, то платить они будут одинаково, хотя такие ДТП обычно решаются в пользу владельца Lamborgini, а вот владельцу "запорожца" выплатить страховку сложнее. Повторюсь, что ОСАГО нуждается в модернизации. Мы пытаемся лоббировать эту идею в правительстве.



В качестве одной из основных причин смены страховой компании 46 процентов автолюбителей назвали недовольство работой текущей компании. Заменить страховщика при следующей покупке полиса ОСАГО планирует 15 процентов респондентов.

У 73 процентов опрошенных, обращавшихся в страховую компанию виновника ДТП не возникало проблем с получением страховых выплат. Основными проблемами, с которыми сталкивались автомобилисты, стали: небольшая сумма компенсации и длительное ожидание оценки либо выплат.

Более половины автомобилистов знают о возможном повышении цен на ОСАГО. Только 28 процентов не готовы платить за ОСАГО больше, чем в настоящее время ни при каких обстоятельствах. Повышение цен можно оправдать только возможностью выбора вида компенсации и увеличенной максимальной суммой выплат, а также неучетом амортизации автомобиля.

Однако 72% водителей удовлетворены ОСАГО в том виде, в котором оно предлагается им в настоящее время.