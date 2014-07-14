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Происшествия

14 июля 2014, 18:01

Все больше россиян выступают за отмену смертной казни

опросы суды смертная казнь

Фото: ИТАР-ТАСС

Все большее число россиян поддерживают идею отказа от смертной казни. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в конце июня специалистами "Левада-Центра". За постепенную отмену радикальной меры наказания высказались 26 процентов опрошенных: это максимальный показатель за все время проведения аналогичных исследований.

Вопросы об отношении к смертной казни сотрудники "Левада-Центра" периодически задают жителям России с 1990 года. В опросе, проведенном 20-23 июня, приняли участие 1600 человек в 134 населенных пунктах 46 регионов страны.

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Большинство опрошенных – 34 процента – полагают, что смертную казнь следует оставить в нынешних рамках, не отказываясь от нее, но и не расширяя практики применения. Но число "консерваторов" сокращается, ведь в период с 1997 по 2009 год этот вариант ответа выбирали более 40 процентов россиян.

Кроме того, увеличилось число граждан, которые высказываются за постепенную отмену смертной казни: если в 2012 году таких ответов было лишь 14 процентов, нынешний опрос показал уже 26 процентов сторонников плавного смягчения наказаний.

Самая "кровожадная" категория россиян за два года сократилась на 10 процентов: в 2012 году 28 процентов опрошенных поддерживали идею более широкого применения смертной казни, а в этом году за расширение радикальных мер наказания высказались только 18 процентов респондентов.

С другой стороны, уменьшилось и количество россиян, которые ратовали за немедленную отмену высшей меры наказаний: с 10 процентов в опросе двухлетней давности до 7 процентов.

15 процентов опрошенных, как и в 2012 году, затрудняются с ответом.

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